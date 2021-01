Incident se odehrál v bytě na Plzeňsku vloni v říjnu. Mladík svou družku, která v náručí držela jejich sedmnáctidenní dceru, napadl nejprve slovně. Vyčítal jí údajnou nevěru, požívání drog a sexuální život. Když odešla do dětského pokoje a uložila dceru do postýlky, chytil ji oběma rukama za krk a začal ji škrtit. „Přitom na poškozenou křičel, že ji zabije. Když upadla na zem, obžalovaný ji zaklekl a pokračoval ve škrcení, přičemž opakovaně křičel, že ji a pak i dceru zabije, že ho život nezajímá, že stejně skončí ve vězení,“ popsal v obžalobě státní zástupce.

V tom začal štěkat dívčin pes, takže ji mladík pustil a odešel. Jakmile ale zvíře uklidnila, zase přiskočil, snažil se ji chytit za krk a vyhrožoval smrtí. Přitom upadli na zem. Podařilo se jí ho nakopnout do rozkroku a on v útoku ustal. Sabina S. vzala dceru z postýlky a šla do obývacího pokoje. Obžalovaný vzal kuchyňský nůž o délce 34 cm a napřáhl ho na ni. Ona utekla a zavřela se v pokoji. Snažila se dveře zatarasit nábytkem a držet je svým tělem, Slyšela ho, jak křičí, že je obě zabije, a rány, jak mlátí do dveří. Pak je rozrazil, rozběhl se k ní se slovy, že ji zabije, a chytil ji za krk. Podařilo se jí vyvléci, on ji ale opět chytil za krk a hodil na postel. Ona přitom držela v náručí dceru a snažila se ji chránit. Radim N. přesto pokračoval v útoku, škrtil ji. Podařilo se jí vyprostit, při útěku ji ale chytil za vlasy a strhl ji na zem. Pak ji několikrát nakopl do žeber. „Poškozené se poté podařilo i s dcerou utéci před dům. Obžalovaný jí vzápětí telefonoval a vyhrožoval, že si sežene pistoli a všechny zabije,“ doplnil státní zástupce.

Mladík, kterého přivedla k plzeňskému soudu eskorta z vazby, nezapíral. „Cítím se být vinen, svého činu lituji,“ řekl. Se státním zástupcem uzavřel dohodu o vině a trestu a líčení se tak velmi zkrátilo, nemusela být volána ani Sabina S. Soudkyně Bohdana Kučerová dohodu uznala a Radima D. tak odsoudila k devíti měsícům ve věznici s ostrahou. Musí také zaplatit 12 tisíc korun za výjezd záchranky a ošetřování zranění Sabiny S., která naštěstí nebyla závažná. Protože je verdikt pravomocný, začal si Radim D. svůj trest odpykávat ještě v den soudu.