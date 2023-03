Vysoký plot, tři druhy jídla. Deník zjistil, jak se žije cizincům v Balkové

M. A., který byl v minulosti už za sexuální útok na nezletilé soudně trestán, přiznal, že byl s dcerou nahý ve sprše, ale bylo to podle něj z bezpečnostních důvodů. „Sprcha byla rozbitá, tekla vlažná voda a pak najednou vařící. Tak jsem sprchu držel, aby dceru neopařila. Byl jsem tam s ní jen pár minut, pak jsem odešel, ani jsem se jí nedotkl,“ tvrdil obžalovaný, který k soudu přišel v teplácích. Přiznal i to, že s dcerou spal na manželských postelích, zatímco jeho manželka ležela v obýváku. „Bylo to proto, že dcera chtěla do ložnice. Leželi jsme ale každý na jedné straně, nic nebylo,“ tvrdil M. A., který dceru vykreslil v nejhorších barvách. Řekl, že mu tajně upíjela rum, který si koupil, že na něm roztrhala trenýrky a že použila pro svoje potěšení manželčin vibrátor. „Říkala, že kouká na porno a uspokojuje se bublifukem,“ přidal. Dodal, že dívka si podle něj vše vymyslela až s odstupem času proto, aby se mu pomstila, že jí odmítl koupit drahý notebook. Jeden z dívčiných kamarádů ale vypověděl, že dívka mu už v době, kdy byla u táty, říkala, že ji opilý sexuálně obtěžuje a ona chce pryč, a později se mu svěřila, že ji otec znásilnil.

Podle soudních znalců má M. A. inteligenční kvocient na hranici spodního pásma podprůměru. Je nezdrženlivý a orientovaný na okamžité uspokojení svých potřeb. Byl ale schopen rozpoznat nebezpečnost svého jednání a byl schopen se ovládat. Žádnou sexuální deviací netrpí.

Líčení bude pokračovat v dubnu dalšími výslechy. Státní zástupce navrhl v obžalobě pro M. A. šest let vězení.