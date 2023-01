Pro Josefa V., jehož celé jméno ani tvář nemůže redakce ze zákona zveřejnit, byla dívka narozená v roce 2003 již jeho třetím dítětem. Jako otec se k ní ale nechoval. Holčičku si s partnerkou doma nenechali a putovala rovnou do kojeneckého ústavu, poté střídavě pobývala v dětském domově, u pěstounů, u matky či babičky. „Já ji poprvé viděl, když jí bylo sedm, osm let,“ řekl soudu muž s tím, že pak ji vídal zhruba jedenkrát ročně. Když k němu jednou přijela na návštěvu do domu na Plzeňsku, připravil tehdy třináctileté dívce zážitek, jenž z mysli do smrti nevymaže. „Využil toho, že ostatní v domě spali, dceru vzbudil a vyzval ji, aby s ním šla do vedlejšího pokoje. Tam jí řekl, aby se svlékla, že s ní chce souložit, vyzval ji ke sledování porna a poté jí opětovně řekl, aby se svlékla, což ze strachu učinila,“ popsala v rozsudku předsedkyně senátu Lucie Bočková. Dodala, že otec poté s dcerou souložil. Dívka se ho snažila odstrčit, k tomu ale neměla dostatečnou sílu a i s ohledem na svůj nízký věk a intelektový handicap se mu nebyla schopna ubránit.

Krátce poté muže zavřeli na bezmála tři roky, po návratu na svobodu se ale s dívkou opětovně vídal. A v únoru 2022, kdy k němu přijela na návštěvu z dětského domova, jí připravil další hrozný zážitek. „Vzbudil ji a řekl jí, že si s ní může dělat co chce, že je její otec, že to neměl šest let. Svlékl ji do naha a souložil s ní, ač mu říkala, aby ji nechal být, a odstrkovala ho od sebe rukama i nohama, chtěla se mu vysmeknout, k tomu ale neměla sílu. Svého jednání zanechal až poté, co mu poškozená sdělila, že byla zneužívána svým bratrem,“ uvedla soudkyně Bočková.

Soudní senát poslal Josefa V. za znásilnění a soulož mezi příbuznými na šest let a tři měsíce do věznice s ostrahou. „Obžalovaný vše popřel, ale vycházeli jsme z výpovědi poškozené, která je dle znalců věrohodná. Má nízký intelekt a nebyla by si to schopna vymyslet a shodně popsat na policii i při hlavním líčení. Musela to prožít,“ vysvětlila Bočková. Verdikt není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu na odvolání.

Josef V. není z rodiny jediný, kdo kvůli sexu s touto dívkou stanul před plzeňským soudem. Vloni v prosinci byl odsouzen dívčin starší bratr Martin V. za to, že v době, kdy jí bylo 12 až 14 let, s ní měl třikrát sex. Jednou klasický, jednou orální a jednou dokonce anální. Za pohlavní zneužití a soulož mezi příbuznými dostal Martin V., který čin spáchal ještě jako mladistvý, trest 18 měsíců, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání dvou roků. Je také povinen zaplatit sestře na náhradě nemajetkové újmy částku 50 tisíc korun.