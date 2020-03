Když František Dlouhý (23) v domácím utkání fotbalového okresního přeboru v Nezamyslicích na Klatovsku v květnu 2017 přerazil nohu útočníkovi hostujícího Velkého Boru Danielu B., za což dostal žlutou kartu, těžko ho v tu chvíli napadlo, že za to bude postaven jako obžalovaný před soud a ještě v roce 2020 bude mít strach, aby neskončil za mřížemi.

První soud se v Klatovech konal již v roce 2018. „V souboji o míč při provádění skluzu jej nezvládl, narazil nepřiměřenou silou do nohy Daniela B. a způsobil mu zlomeninu obou kostí levého bérce. Doba léčení poškozeného výrazně přesáhla dobu šesti týdnů,“ uvedla tehdy v obžalobě státní zástupkyně, která Dlouhého viní z těžkého ublížení na zdraví, za což mu hrozí až dva roky vězení.

Zatímco zraněný hráč trvá na tom, že šlo o úmyslný faul a že ho chtěl Dlouhý zranit, obžalovaný to popírá. „Odehrál jsem balon a až potom jsem narazil do soupeře. Míč skončil v zámezí a soupeř měl házet aut, rozhodčí pískl až po chvíli, když si všiml, že soupeř je zraněn, dostal jsem pak žlutou kartu,“ uvedl již dříve Dlouhý.

Fotbalistu již v prosinci 2018 zprostil klatovský soudce Jan Kasal obžaloby. „Nebylo prokázáno, že by se zákrok naprosto vymykal rámci hry, že by šlo o zákrok vedený výhradně s úmyslem zranit. Porušení pravidel hry nebylo tak závažné, aby bylo na místě bavit se o odpovědnosti trestní. Byť to jednání bylo možná nesportovní, surové, jsou to věci, které lze řešit v rámci fotbalových pravidel,“ vysvětlil Kasal. Ovšem plzeňský krajský soud, k němuž se odvolala státní zástupkyně, případ vrátil zpět do Klatov s tím, že je třeba doplnit důkazy. Po jejich doplnění nyní soudce Jan Kasal vynesl stejný verdikt jako poprvé, Dlouhého zprostil obžaloby. Kauza ale nekončí, státní zástupkyně se opět odvolala. „Odvolání je podáno ze stejných důvodů jako poprvé, neboť jsme přesvědčeni, že byl trestný čin spáchán,“ vysvětlila klatovská okresní státní zástupkyně Jiřina Vítovcová. Na tahu je tak krajský soud v Plzni.