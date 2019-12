Vše se odehrálo letos v červenci a začalo to tím, že se snažili horažďovičtí policisté zastavit VW Polo Variant, o němž věděli, že v něm sedí dva problémoví muži. Vůz ale začal velmi rychle ujíždět a na výzvy k zastavení nereagoval. Řídil ho právě Krůta. Policisté klatovskému soudu řekli, že je dvakrát přímo ohrozil, když se je pokusil vytlačit ze silnice.

„Poprvé to ještě nebylo tak zlé, podruhé to ale už mohlo být fatální. Bylo to u odbočky na Čepice, kde jsme k němu přijeli zleva, aby nemohl odbočit, ale musel pokračovat rovně, kde už na něj čekal policejní zátaras. Byli jsme předkem na úrovni předních sedaček jeho vozu, když řidič zhruba v rychlosti 110 km/h strhl řízení doleva. Kdybych prudce nezabrzdil, střetli jsme se a skončili v příkopu,“ řekl řidič policejního vozu. Jeho spolujezdec dodal, že poté vystřelil dvakrát do vzduchu, posádka ale nereagovala. „Zastavili, až když jsem začal střílet na pneumatiky. To bylo tak po šestém výstřelu,“ dodal praporčík, který se s kolegou shodl, že Krůta se při divoké jízdě v obcích řítil i rychlostí kolem 110 km/h, mimo ně jel ještě rychleji.

ŘÍDIT NESMÍ 17 LET

Krůta soudu řekl, že starý VW Polo koupil za pár tisíc korun od Romů, neboť se s ním chtěl spolu s kamarádem vydat za prací. Ještě než ale odjeli, přistihla je již zmíněná hlídka. „Ujížděl jsem, protože jsem nechtěl, aby měl spolujezdec Jirka problémy; chtěl jsem ho někde vysadit a až pak zastavit. A taky jsem se bál, abych nenalízal pervitin, který jsem den předtím užil,“ řekl Krůta, jenž tvrdil, že nechtěl nikoho ohrozit ani nikomu ublížit. „Sice mám sedmnáct let zákaz řízení, ale řídím od šestnácti. Ve vesnicích jsem zpomaloval na 80 km/h a zapínal výstražná světla. Před policisty jsem jel tak, aby mě nemohli předjet, ale nenajížděl jsem na ně,“ tvrdil Krůta. Dodal, že zastavil poté, co policisté začali střílet na vůz, neboť měl vzadu dvě plné propanbutanové lahve a následky by mohly být fatální.

ŠESTNÁCTÝ TREST

Po vyslechnutí svědků a promítnutí kamerových záznamů z honičky poslal senát v čele se soudcem Jaromírem Veselým Krůtu na 30 měsíců za mříže, nechal jeho vůz propadnout státu a zakázal mu řídit motorová vozidla na čtyři roky. Veselý při zdůvodnění rozsudku připomněl, že Krůta byl již 15x soudně trestán, z toho mnohokrát za opakované řízení auta přes zákaz. Verdikt není pravomocný.