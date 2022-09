Hlasy jí říkaly 'Zabij!'. Dívku škrtila a pak bodala nožem

Když se patnáctiletá dívka vydala se svou stejně starou kamarádkou na procházku, netušila, že ji čeká boj o holý život. Spolužačka na ni náhle zaútočila, škrtila ji a poté do ní začala bodat nožem. Napadená dívka měla velké štěstí, že rána do krku nebyla smrtelná. Útočnici soud poslal za pokus vraždy do vězení. Při výsleších mimo jiné tvrdila, že slyšela před činem hlasy, které jí říkaly „zabij“.

Seriál Deníku Mladí zločinci.Zdroj: Deník/ RedakcePřípad se odehrál v srpnu 2016 na Chebsku a začal banální vycházkou dvou spolužaček k potoku. Když chtěla jít jedna zpět domů, druhá na ni náhle zaútočila. Stoupla si za ni a začala ji škrtit tzv. kravatou. „Prosila jsem ji, ať mě pustí, ale řekla, že ne. Začala mě škrtit ještě více, pak mě strhla na zem, dál mě škrtila. Když jsem jí chtěla říct, ať mě pustí, zacpala mi pusu, a když jsem se chtěla vysmeknout, strhla mě do potoka. Ležela jsem na zádech, ona byla na mě. Škrtila mě oběma rukama,“ líčila Krajskému soudu v Plzni napadená s tím, že to horší přišlo poté. Její kamarádka totiž vzala do ruky kapesní zavírací nůž, povalila ji na břicho a začala ji bodat. Zasáhla ji třikrát do zad. Napadená se bránila, ale obžalovaná ji chytila za vlasy a začala jí mlátit hlavou o břeh potoka. Pak jí zasadila další rány nožem do krku a ruky se slovy „stejně jsi chtěla umřít“. Až pak skončila s běsněním. Pobodané dívce poskytla první pomoc a jejím mobilním telefonu přivolala na místo zdravotnické záchranáře. Seriál Deníku Mladí zločinci

Závažné činy nepáchají jen dospělí. I kluci a děvčata mladší 18 let neváhají vztáhnout ruku na život druhého, znásilňovat, loupit či kořistit z prostituce. Jejich trestná činnost ale často zůstane utajena. Policie o ní takřka neinformuje a soudy jsou neveřejné s výjimkou rozsudku. Ani po odsouzení ale nesmějí být pachatelé ztotožněni. Deník pro vás v novém seriálu Mladí zločinci připravil nejzajímavější případy mladistvých zločinců, které řešily v posledních letech soudy v západních Čechách. Díky tomu se nestala vrahem. Podle znalců totiž k úmrtí napadené dívky nedošlo jen díky včasnému lékařskému zákroku a také díky tomu, že nebyla proťata průdušnice, velká krční tepna či žíla. Jizvy na těle i na duši ale bude mít až do konce života. Po činu bylo zahájeno trestní stíhání útočnice, a to pro pokus provinění vraždy, a byla vzata do vazby ve věznici v Ostrově nad Ohří. Při výsleších mimo jiné uvedla, že se před čtyřmi lety stala obětí znásilnění, což ji dodnes trápí. Řekla také, že matku před půl rokem žádala o návštěvu psychologa, protože měla sny, ve kterých se řezala, sny, že je v místnosti, kde jsou všichni mrtví a ona jediná žije a je od krve. Tvrdila také, že zhruba před měsícem začala slýchat hlasy, které jí říkaly „zabij“. Proč napadla svoji jedinou kamarádku, vysvětlit nedokázala. Otřesné. Žena vědomě riskovala nákazu dcer smrtelnou nemocí Podle soudních znalců z oboru zdravotnictví netrpěla obžalovaná v době spáchání činu vážnou duševní poruchou. Nenavrhli proto žádné ochranné léčení. Konstatovali, že její pobyt na svobodě není nebezpečný. Senát krajského soudu uložil obžalované čtyřletý nepodmíněný trest, který měla vykonat odděleně od ostatních odsouzených ve věznicích nebo ve zvláštních odděleních pro mladistvé. „Poranění, která poškozené způsobila, nevedla k úmrtí pouze na základě okolností, které byly nezávislé na vůli obžalované mladistvé,“ uvedl v odůvodnění předseda senátu Jan Špeta. Dívka se odvolala k Vrchnímu soudu v Praze, který verdikt plzeňského soudu zrušil s tím, že postačující je trest v délce 30 měsíců.

