Policisté z Městského ředitelství policie Plzeň partu pozatýkali vloni v únoru v rámci operace nazvané Karpaty. A bylo to veliké. „Operace proběhla ve spolupráci s útvary Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, včetně nasazení zásahové jednotky, a s územními odbory Rokycany a Plzeň-venkov. Do akce bylo nasazeno téměř 170 policistů,“ uvedla tehdy policejní mluvčí Michaela Raindlová. Dodala, že v rámci domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor policisté zajistili mimo jiné sušinu konopí, předměty ke zpracování rostlinného materiálu a balení zásilek, finanční hotovost ve výši dva miliony korun a další majetkové hodnoty jako osobní motorové vozidlo, motocykl nebo stavební stroje. „Pachatelé si věci pořídili za peníze pocházející z prodeje marihuany. Policisté zajistili i několik dopravních prostředků, které skupina využívala při páchání trestné činnosti. Celková hodnota zajištěných věcí je téměř pět milionů korun,“ doplnila mluvčí.

Zdroj: Youtube

Po více než roce stanula parta před soudem. Vavříka, Bajgera a Puldu přivedla eskorta z vazby. „Vedoucí úlohu zastával Tomáš Vavřík, který organizoval a zajišťoval prostřednictvím dalšího člena organizované skupiny, tzv. kurýra, Davida Bajgera, závoz sušeného konopí, to jest marihuany, do klubů v Plzni,“ uvedla státní zástupkyně Věra Brázdová s tím, že organizovaná skupina zásobovala milovníky „hulení“ minimálně od 10. května 2021 do 1. února 2022. Dodavatelem konopí měl být pěstitel Heppner, který byl schopen sehnat drogu i od jiných „zahradníků“ v případě, že jí bylo málo. Do vybraných klubů, zejména v plzeňské Zámečnické ulici, totiž proudilo podle obžaloby drog poměrně velké množství. Zavážel je tam po dohodě se šéfem gangu Bajger, který drogy vážil, balil a předával. Další členové party se pak starali o distribuci v klubech. Všichni z toho měli provizi. Koneční prodejci 25 – 30 Kč za gram.

Je nařízeno celkem šest jednacích dnů, jako první byl slyšen Bajger. Ten u soudu odmítl, že by byl Vavříkovou pravou rukou při distribuci drog. „Poznali jsme se spolu ještě před mým prvním nástupem trestu, on mě chodil navštěvovat do vězení a pomáhal mi. Když jsem pak byl venku, založili jsme společně autoservis, já tam ale byl jako zaměstnanec,“ vyprávěl Bajger s tím, že mu neustále chyběly kvůli dluhům peníze, a tak souhlasil s tím, že bude pro Vavříka rozvážet za provizi zásilky po klubech. „Řekl mi, že je to technické konopí, CBD, což je legální, tak jsem souhlasil,“ tvrdil. Dodal, že je uživatelem marihuany a pervitinu a rozvážené konopí také zkusil. Bylo podle něj skutečně technické. „Dobře se mi po něm spalo,“ řekl a vyzval předsedkyni senátu, aby si ho také vyzkoušela.

Vavříkovi, Bajgerovi a Puldovi hrozí za nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy tresty odnětí svobody na osm až dvanáct let. Zbylým čtyřem obžalovaným na dva roky až deset let. Pro hlavního organizátora Vavříka navrhla státní zástupkyně v obžalobě devět let vězení. Chce také, aby státu propadly nejen drogy, ale i další majetek používaný při páchání trestné činnosti či díky ní získaný, např. peníze nebo Bajgerovo BMW. „To je jediné, co mám, kromě něj vlastním jen šaty a igelitku,“ okomentoval to obžalovaný.