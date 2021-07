Incident se odehrál v neděli okolo druhé hodiny ranní. Projíždějící hlídku městské policie zastavila skupina mladých lidí a upozornila ji na muže ležícího na zemi v Pražské ulici.

„Nehýbal se, dýchal a měl oči v sloup. Svědci hlídce sdělili, že měl být napaden a dostat kopance do hlavy,“ popsal velitel klatovských strážníků Luboš Steinbach. Dodal, že hlídka ihned přivolala zdravotnickou záchrannou službu. Do jejího příjezdu se podařilo zraněného ztotožnit, neboť strážkyně se z mobilu zraněného dovolala jeho partnerce, která sdělila jeho iniciály včetně toho, že se narodil v roce 1974. Muž se totiž maličko probral, ale nedalo se s ním komunikovat. Byl zjevně také pod vlivem alkoholu. „Muž byl se zraněním hlavy, které lze označit jako středně těžké, převezen do Klatovské nemocnice,“ informovala krajská mluvčí zdravotnické záchranné služby Mária Svobodová.

Případ městští policisté oznámili svým státním kolegům.