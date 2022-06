Oba bratři si u soudu posypali hlavu popelem. „Byla to hloupost. Moc mě to mrzí. V té době jsem byl bez práce, neboť mě propustili, a byl jsem evidovaný na Úřadu práce. Tam za mě ale nechtěli platit sociální a zdravotní pojištění, neboť jsem Slovák,“ vysvětloval Filip s tím, že on tehdy při dopravní nehodě utrpěl závažné zranění pravé nohy. Potřeboval nutně operace, ale problém byl, že nebyl pojištěný. „Bylo to vážné, o nohu jsem mohl přijít,“ řekl. Nechal se proto kvůli zdravotnímu pojištění fiktivně zaměstnat u bratra Tomáše. „Udělal jsem to pro Filipa, aby nepřišel o nohu. Uznávám chybu,“ kál se i jeho bratr Tomáš.

Oba uzavřeli se státním zástupcem dohodu o vině a trestu, a tak vyvázli s mírnými tresty. Oběma se totiž rušily rozsudky za předchozí trestnou činnost a byly jim ukládány nové, souhrnné tresty za vše, a tak jim ve skutečnosti soud přidal k pů-vodním trestům jen měsíce. Oba dostali shodně 18mě-síční tresty, odložené na zkušební dobu 30 měsíců. Oba také mají zákaz řízení, Tomáš na 30 měsíců, Filip na 18. Filip musí ještě zaplatit peněžitý trest 42 tisíc Kč a Tomáš odpracovat 300 hodin obecně prospěšných prací. Zároveň musí společně uhradit škodu sociálce a zdravotní pojišťovně. Soudkyně Martina Šimánková jim připomněla, že jeden má v trestním rejstříku čtyři záznamy, druhý dokonce pět, a tak je načase sekat latinu. „Příště by to už bylo asi odnětí svobody,“ varovala sourozence.