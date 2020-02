Rozhodl o tom v lednu plzeňský biskup Tomáš Holub. Důvodem rázného kroku podle informací Deníku je, že duchovní je podezřelý ze sexuálního zneužívání.

Biskup Holub Deníku potvrdil, že k opatření sáhl z důvodu podezření z pochybení v chování spojeném s výkonem kněžské služby. Proto rozhodl, aby se do ukončení vyšetřování dotyčný zdržel veřejného kněžského působení. „Toto rozhodnutí je v současnosti preventivního charakteru, další kroky budou podniknuty v souladu s oficiálním vnitrocírkevním vyšetřováním a vyšetřováním orgánů činných v trestním řízení. Nic nechceme maskovat, ale bližší informace v současné době nemohu poskytnout, nyní nelze nic bližšího zveřejnit,“ řekl Deníku Holub. Redakce kontaktovala i I. F., k záležitosti se ale nechtěl vyjádřit. „Nezlobte se, ale nic říci nemohu. Čekám na rozhodnutí,“ uvedl. Bližší informace zatím nemohla poskytnout ani policie.

Nečekaný konec I. F. ve funkci faráře tamní obyvatele zaskočil. „Byl u nás farářem více než dvacet let, takže nás to všechny překvapilo. K tomu, proč skončil, nevím nic bližšího, znám jen oficiální důvody, které uvedlo plzeňské biskupství,“ řekl Deníku starosta Dolní Bělé Martin Karlovec, který podle svých slov nikdy nezaslechl, že by se I. F. choval jakkoli podezřele. U některých lidí z okolí ale farářovo rychlé odvolání i fakt, že je vyšetřován orgány činnými v trestním řízení pro podezření ze závažného trestného činu, vyvolalo obavy. Církev si je toho vědoma a je připravena s lidmi z farnosti jednat. „Byli jsme tam, vše jsme oznámili. Teď plánujeme ve farnosti setkání, kde budou odborníci mluvit právě o otázkách sexuálního zneužívání obecně. V té věci děláme maximum,“ uzavřel Holub.

Nejde o první podezření tohoto typu na Plzeňsku v poslední době, před necelým rokem byl mimo službu postaven farář V. Z., který sloužil na farnosti ve Velharticích na Klatovsku a jezdil na mše do širokého okolí.