Kontejnery, které zloději ukradli v lednu v Klatovech, našla policie až u Prahy.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

„Kvůli přečinu krádeže jsou trestně stíháni dva muži z Mostu ve věku dvaatřicet a šestačtyřicet let. Ti odcizili 7. ledna v ulicích Za Beránkem a Pod Nemocnicí v Klatovech dva plastové kontejnery černé barvy o objemu 1100 litrů s uzamykacím víkem. Muži naložili kontejnery do nákladového prostoru vozidla Renault Master a převezli je do areálu společnosti v obci nedaleko Prahy. Tam je vyložili a uschovali,“ sdělila klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová. Pachatelé svým jednáním způsobili škodu za 13 tisíc korun.