Čin se stal na státní svátek v obci proslavené slavnostmi jablek. „Poškozenou čtyřiasedmdesátiletou ženu měl její rodině známý muž v jejím domě fyzicky napadnout a vyhrožovat jí nožem a sekerou. Pachatel se k domu dostal po poškození dveří u stodoly. Když žena uslyšela hluk z venku, šla se podívat na dvorek, toho pachatel využil a zatlačil seniorku zpět do domu,“ popsala policejní mluvčí Eva Červenková s tím, že lupič poté stařenku donutil, aby si v chodbě sedla a lepicí páskou jí svázal ruce a také přelepil páskou ústa. A chtěl po ní peníze. Po celou dobu ohrožoval seniorku nožem, ale naštěstí ji nezpůsobil žádné vážné zranění. Z kabelky si vzal finanční hotovost jeden tisíc korun a z jejího mobilního telefonu si vynutil přístup do internetového bankovnictví, ze kterého si převedl na svůj účet částku 250 tisíc korun. Jakmile získal, co chtěl, z místa utekl.