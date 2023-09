Podle obžaloby, která zazněla u Okresního soudu v Klatovech, si dvojice obstarávala nezjištěným způsobem pervitin a marihuanu. Přechovávali je doma a pak s drogami kšeftovali. V přijímání objednávek po sociální síti a po telefonu se střídali a stejně tak i v předávání zboží zájemcům. Pervitin či marihuanu měli prodat celkem devíti lidem, a to opakovaně. Marihuanu dvojice prodávala za 200 korun za gram a pervitin za 500 korun za dávku, což je 0,2 gramu. Například Martin B. zaplatil za drogy celkem 50 tisíc korun, Lukáš K. pak za marihuanu celkem 30 tisíc korun. Pětimístnou sumu zaplatili i další. Jeden člověk dostal drogy zdarma, jako protislužbu.

Místostarostu vystřídá v nemocnici nový jednatel. Otvírají se i nová oddělení

Další kšefty prováděl dle obžaloby Rajtmajer na vlastní triko. Ten měl dodat pervitin či konopí dalším čtyřem odběratelům. „Obžalovaný dále skrytým indoor způsobem pěstoval částečně i za účelem následné distribuce, a to za použití nákladné a poměrně sofistikované technologie, celkem 16 rostlin konopí,“ popsala státní zástupkyně Marcela Šímová.

Jančíková již trest dostala. „Byl jí trestním příkazem uložen trest 12 měsíců, podmíněně odložený na zkušební dobu dvou let, a propadnutí věci,“ uvedl soudce Petr Sperk s tím, že státu propadly váhy používané při trestné činnosti a drogy nalezené při domovní prohlídce. Žena ani obžaloba si nepodaly odpor, verdikt je tak pravomocný.

Vicemistr světa na svobodě přes zákaz pil a fetoval, musí do ústavu

U soudu s Rajtmajerem Jančíková vypovídala jako svědek, kdy přiznala, že je za podmínku ráda, že už chce jen klid. „Byla jsem dříve uživatelkou pervitinu, ale od doby, kdy jsem zjistila, že jsem těhotná, tak jsem s tím skončila. Ani teď, kdy se nám dítě narodilo, nic neberu. Prodávali jsme marihuanu, ale určitě v méně případech, než je uváděno. Pervitin jsme měli jen pro svou potřebu, ten jsme neprodávali,“ tvrdila u soudu Jančíková.

Stejně reagoval u soudu i Rajtmajer. „Souhlasím, že jsem prodával marihuanu, ale ten počet určitě nebyl tak vysoký, jsou to desítky případů. Užíval jsem pervitin, ale neprodával jsem ho, neměl jsem k němu takový přístup, abych ho ještě někomu prodával, vystačil mi pro vlastní potřebu. S pervitinem jsem přestal, když jsem skončil naposledy v psychiatrické léčebně v Dobřanech, s marihuanou pak po policejním zásahu u nás v bytě. Dal už jsem si ji jen párkrát na uklidnění, pomáhá mi to při mých psychických problémech, se kterými se čas od času potýkám, řeším kvůli nim i důchod,“ vypověděl Rajtmajer s tím, že v pěstírně, která u nich doma byla nalezena, pěstoval CBD, kterým nahrazoval pro svoji potřebu marihuanu, a s přítelkyní plánovali dělat mastičky, olejíčky a podobné produkty. „Nechtěl už jsem užívat přímo marihuanu. Narodil se nám syn a já se změnil, snažím se žít jinak. Stalo se, mrzí mě to, poučil jsem se,“ uvedl Rajtmajer, který je pod dozorem probační a mediační služby, jež mu rovněž provádí i testy na drogy.

Šumavská liga v TFA skončila posledním kolem na náměstí v Horažďovicích

Informace v rámci výpovědi svědků, kteří byli u soudu vyslýcháni, se lišily od těch, které uvedli na policii. A to především s ohledem na nákup pervitinu. „Nevím o tom, že by distribuoval omamné látky. Dříve jsem si od něj vzal marihuanu, ale nic jiného. Dostal jsem od něj ještě něco jiného, ale to jsem nevěděl, co to je, ani jsem to nebral, vyhodil jsem to, bál jsem se toho,“ řekl Martin M., který ale při policejním výslechu uvedl, že mělo jít o pervitin.

Podobné to bylo i v případě Michala N., kterému se také nechtělo říci, zda od Rajtmajera kupoval něco jiného než marihuanu. Nakonec doznal, že výpověď z policie, kde o pervitinu mluvil, byla správná.

Soud bude pokračovat výslechy dalších svědků na konci října.