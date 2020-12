Znali se z různých akcí z Plzeňska, kde všichni tři žijí, potkávali se i v Praze. Když tam na sebe narazili vloni v červnu v jednom z klubů, netušili, že setkání pro ně bude osudové. Pro prvního z nich, čerstvého absolventa střední školy, fatálně, neboť zemřel po požití drog, které mu zbylí dva poskytli. Ti půjdou před soud, který může staršího poslat až na 18 let do vězení. Vyšetřování případu bylo pro policisty velmi náročné, případ se podařilo uzavřít až nyní, po roce a půl.

Vyšetřování ukázalo, že 20letý mladík, který tehdy dle informací Deníku slavil maturitu, již ve vlaku z Plzně do Prahy požil kokain. Pak se vydal do klubu na Tachovském náměstí v Praze 3, kde se setkal s partou z Plzeňska. Dva její členové ve věku 17 a 22 let mu poskytli dvě tablety drogy extáze. Požil je ve velmi krátkém časovém sledu, to ale jeho organismus nezvládl. Záchranáři ho ještě převezli do nemocnice, tam ale po několika dnech přes veškerou péči zemřel. „Kombinace drog měla naprosto fatální následky. Došlo u něj totiž k extrémní intoxikaci organismu, k otoku mozku, otoku plic, selhání jater i ledvin, poruše srážlivosti krve a následně dokonce i zástavě srdce,“ uvedla pražská policejní mluvčí Hana Křížová.

Případ si po úmrtí mladíka převzali detektivové z pražského krajského ředitelství a začali rozplétat okolnosti, které vedly k tragické události. Mimo jiné se jim podařilo zjistit, že v klubu bylo v osudnou noc hned několik part z Plzeňska a jedna z nich tam extázi přivezla. Cesta k pachatelům byla ale trnitá. „Bylo nutné zhlédnout desítky hodin kamerových záznamů, vyslechnout mnoho svědků,“ popsal Deníku plzeňský kriminalista Vlastimil Kanta, který na případu spolupracoval s pražskými kolegy. Dodal, že nakonec se podařilo vypátrat dva muže ve věku 17 a 22 let, kteří měli zemřelému osudné tablety poskytnout. Ani jeden neměl v minulosti žádné problémy se zákonem, o to složitější bylo pátrání po nich.

„Extázi mu poskytli, přestože viděli, že má mladík problémy s rovnováhou, je malátný a hodně se potí. S největší pravděpodobností také věděli, že předtím již nějakou drogu požil. Naplnili tím skutkovou podstatu trestného činu, protože měli a mohli vědět, že jimi poskytnuté tablety extáze můžou mladíkovi způsobit ohrožení zdraví a v krajním případě i smrt,“ informovala Křížová. Doplnila, že pachatelé byli zadrženi v červnu letošního roku, tedy rok po činu. Pak následovaly další úkony trestního řízení, výslechy a shromažďování důkazního materiálu pro soud.

Oba muži jsou obžalováni z trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Vzhledem k tomu, že svým jednáním způsobili smrt, hrozí staršímu až osmnáctiletý trest odnětí svobody. Druhý obžalovaný nebyl v době spáchání trestného činu plnoletý, proto je proti němu vedeno trestní řízení jako proti mladistvému, a hrozí mu tedy maximálně pět let za mřížemi. Zdravotní pojišťovna po nich navíc bude u soudu požadovat částku přesahující dva a půl milionu korun, což byly náklady na péči o studenta bojujícího o život.

Případ je varováním pro všechny, kteří kombinují různé druhy omamných a psychotropních látek. Tento koktejl může být smrtící, jak potvrzuje i tento případ.