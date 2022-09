Petrželka měl v hospodářské části domu podle obžaloby mimořádně kvalitní indoor pěstírnu rostliny konopí. Technologie se skládala ze závěsných svítidel s vysokotlakými výbojkami, samostatných vysokotlakých sodíkových výbojek a elektrotechnického příslušenství k nim, elektronického předřadníku, automatického zavlažovacího systému, ventilace s filtrací s nastaveným časovým cyklem, elektrických topných těles, živné půdy a speciálních hnojiv.

„Od září do prosince 2020 zde vypěstoval nejméně v jednom pěstebním cyklu 299 kusů rostlin konopí o výšce v rozmezí 60 až 100 cm, z nichž bylo možné získat nejméně 9442 gramů rostlinné drti s obsahem nejméně 10,1 procenta účinné látky D-9-tetrahydrokanabinol,“ zaznělo v obžalobě. Kromě toho se u Petrželky našlo 183 gramů rostlinné drti. To vše měl podle státního zastupitelství pro účely budoucího prodeje.

Muž, který měl v minulosti několikrát oplétačky se zákonem, mimo jiné kvůli jízdě pod vlivem drog, u soudu sice nedoznal vinu, ale prohlásil všechny skutečnosti obsažené v obžalobě za nesporné. Později se sice rozpovídal, když například tvrdil, že vysoce sofistikovanou pěstírnu si postavil sám nebo že z marihuany chtěl vyrábět masti, ale na to soud již nemohl vzít zřetel.

Vzhledem k množství drogy hrozilo Petrželkovi 8 až 12 let vězení. Senát v čele s Janem Špetou mu uložil trest na samé spodní hranici. Měl by tak strávit osm let ve věznici s ostrahou. Státu také propadlo vybavení pěstírny včetně rostlin. „Soud nevěří tomu, že obžalovaný zbudoval pěstírnu za desítky tisíc korun sám, navíc v době, kdy byl v insolvenci. Je ale jeho věcí, jestli někoho kryje, na jeho trestní odpovědnosti to nic nemění,“ uvedl mimo jiné Špeta. Verdikt není pravomocný. Petrželka se na místě odvolal, státní zástupce si ponechal lhůtu.