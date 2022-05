David F. má na svém kontě už třináct soudních trestů, poslední dostal vloni v Mostě. „Dotyčný byl zdejším soudem odsouzen za řízení motorového vozidla v době zákazu řízení. Byl mu uložen mj. trest odnětí svobody na jeden rok, který měl nastoupit v září 2021,“ řekla Deníku mluvčí Okresního soudu Most Šárka Tampová. Plných osm měsíců ale David F. unikal spravedlnosti, skrývat se měl na Klatovsku u přítelkyně.

„Jelikož policisté měli poznatky o tom, že by se hledaný muž měl zdržovat v domě v jedné obci na Švihovsku, využili svého oprávnění ke vstupu do obydlí a na pozemek. Zde čtyřicetiletý muž z Děčínska kladl aktivní odpor a na opakované výzvy policistů, aby svého jednání zanechal, nereagoval a opakovaně fyzicky napadal zakročující policisty. Poté zkolaboval. Policisté muži poskytli první pomoc a přivolali zdravotnickou službu,“ popsala klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Muž podle informací Deníku vzal po příchodu policistů do ruky vysazené dřevěné dveře a nejméně čtyřikrát jimi udeřil jednoho z příslušníků. Když se mu je podařilo vytrhnout a nasadili mu pouta, zkolaboval. „Byl převezen do Fakultní nemocnice v Plzni,“ uvedla Andrea Divišová z krajské zdravotnické záchranné služby. Tam se ale dlouho nezdržel, pod stálým dohledem policistů byl převezen do vězeňské nemocnice v Praze na Pankráci.

„Policie ve věci zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu násilí proti úřední osobě,“ uzavřela Ladmanová.