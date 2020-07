Muž ve věku 36 let ze Sušice a jeho 33letý kumpán z Kašperskohorska se na zlodějské výpravy vydávali buď společně nebo každý sám, přičemž aktivnější byl starší z mužů, ač na rozdíl od mladšího ještě nebyl soudně trestán.

Sušičan má na svědomí vloupání v Petrovicích u Sušice, u Dlouhé Vsi, v Hořejším Těšově, v Sušici. v Dražovicích, na Hlavňovicku či u Velhartic. Z objektů si odnesl pily, vrtačku, prodlužovací kabely, křovinořez, štípačku dřeva, úhlovou brusku, kalová čerpadla a další věci. Kromě výše uvedených vloupání ještě u deseti dalších objektů odstranil visací zámky, ale dovnitř už nevnikl.

„Mladší pachatel v únoru nedaleko obce Žihobce vnikl do chaty a vzal luk a elektrocentrálu. U Strašína vnikl do chalupy, poškodil zámky u stodoly a vzal láhev piva,“ uvedla Dana Ladmanová z klatovské policie a dodala, že oba muži společně vnikli do chalupy u Dlouhé Vsi, kde ukradli koloběžku a svářečku. U chaty nedaleko Hartmanic vzali z kůlny dva kabely a vnikli i do dalšího objektu, kde nic neodcizili.

„Muži doznali uvedenou trestnou činnost a část odcizených věcí vydali. Odcizením věcí způsobili škodu ve výši 41 503 Kč a poškozením věcí 69 335 Kč,“ informovala Ladmanová s tím, že pobertové byli obviněni ze spáchání pokračujícího zločinu krádež spáchaného z části formou spolupachatelství a z části samostatně a pokračujícího přečinu porušování domovní svobody a starší muž i z pokračujícího přečinu poškození cizí věci. Hrozí jim vysoké tresty, neboť některá vloupání spáchali v době, kdy byl na území ČR vyhlášen nouzový stav. Vyšetřováni jsou na svobodě.