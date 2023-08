Incident se odehrál v sobotu okolo 18. hodiny u restaurace blízko Klatov, kde se v tu dobu konala romská svatba. „Tři účastníci svatby napadli muže ročník 1980, který utrpěl zranění, se kterým byl převezen do nemocnice. Muži byli zadrženi a převezeni do policejní cely,“ informovala v neděli policejní mluvčí Dagmar Brožová.

„Muž utrpěl úraz hlavy, se kterým byl převezen nejprve do Klatovské nemocnice a následně do Fakultní nemocnice v Plzni,“ doplnila informace ohledně zranění mluvčí zdravotníků Mária Svobodová.

V pátek měl případ pokračování u klatovského soudu, kam byl předveden David K. „Muž byl obviněn ze zločinu těžkého ublížení na zdraví ve spolupachatelství ve stádiu pokusu společně s přečinem výtržnictví. David K. na rozdíl od dalších dvou se v minulosti již trestného činu výtržnictví dopustil. V tomto případě bylo rozhodováno o vzetí do vazby, a toho důvodu, že trestnou činnost opakoval. Navíc je aktuálně u zdejšího soudu trestně stíhán pro trestné činy výtržnictví a v době, kdy se činu dopustil, byl ve zkušební lhůtě podmíněného odsouzení. Státní zástupce tak u něj shledal nebezpečí pokračování v trestné činnosti,“ uvedl soudce Jan Kasal.

Jelikož další dva aktéři, kteří se podíleli rovněž na napadení muže, nebyli dosud soudně trestáni, jsou vyšetřováni na svobodě a rovněž pro stejné trestné činy.

Ženich byl z celé události zdrcen. „Kluci byli posilnění alkoholem a jeden ze sousedů je prý vyprovokoval a poprali se, přehnali to. Je to velká ostuda, tohle by se nemělo dít. Budeme se modlit, aby vše dobře dopadlo. Je mi to vážně líto,“ řekl ženich.

David K. má spojitost i s dalším případem, který se odehrál rovněž o minulém víkendu v Klatovech, a to kdy v Pražské ulici najíždělo auto do lidí na chodníku. Obviněný byl jedním z chodců.