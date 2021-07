Policisté pátrají po řidiči, který naboural do dětského hřiště v Kokšíně a ujel.

Klatovští dopravní policisté se obracejí na veřejnost a hledají svědky dopravní nehody, která se stala v blíže nezjištěné době od 11.45 do 12 hodin v pátek 25. června v obci Kokšín u dětského hřiště. "Neznámý řidič s nezjištěným vozidlem jedoucím od Švihova na Dehtín při projíždění pravotočivé zatáčky na mokré vozovce dostal s vozidlem smyk, vjel vlevo mimo vozovku a narazil do oplocení dětského hřiště. Z místa dopravní nehody ujel, aniž by ji oznámil na policii. Škoda na oplocení byla vyčíslena na 10 tisíc korun," uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová.