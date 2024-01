K činu mělo dojít koncem srpna 2022 v Klatovech. Podle obžaloby Jan S. (32), jehož tvář ani jméno ze zákona nelze zveřejnit, v obývacím pokoji, kde přespávala jeho o sedm let mladší spolubydlící, ji, i přes její prvotní nesouhlas, přemluvil k ochutnání gelu, ilegálního doplňku stravy, který se používá u mužů na léčbu erektilní dysfunkce, přičemž jí neřekl, o co jde. „Přípravek jí aplikoval do úst přímo z plastového obalu, po jeho spolknutí se poškozené v horizontu zhruba 20 minut udělalo špatně, kdy se jí točila hlava, byla malátná, cítila velkou únavu, nemohla se zvednout, bylo jí na zvracení, načež zneužil tohoto stavu jmenované,“ uvedla státní zástupkyně Marcela Šímová . Dodala, že obžalovaný dívku svlékl, a ač mu říkala, ať toho nechá, vykonal na ní soulož až do vyvrcholení. „V důsledku čehož poškozená otěhotněla a v září musela podstoupit umělé přerušení těhotenství,“ uzavřela Šímová, podle níž tak Jan S. spáchal zločin znásilnění.

Obžalovaný, který se živí jako řidič kamionu u známého klatovského dopravce, soudu řekl, že se s mladou ženou seznámil v únoru 2018 na jedné internetové seznamce. Potkali se osobně a hned druhý den se spolu vyspali. Od té doby spolu měli sex mnohokrát, střídavě byli spolu a střídavě se rozcházeli, když si jeden nebo druhý našel jiného partnera. V červenci roku 2022 se k němu zase nastěhovala. Řekl, že si dobře vybavuje, že ve zmíněný den k sexu došlo, ale vše bylo z její strany dobrovolné. „Přišel jsem večer z práce, povídali jsme si. Pak jsem se jí ptal, zda jí mohu dát něco ochutnat, zda pozná příchuť. Dal jsem jí asi jen dvě kapky. Ptala se, co to je, tak jsem jí řekl, že to je to, co při našich stycích používám jako afrodiziakum,“ tvrdil mladý muž s tím, že mu opakovaně řekla, že to na ni žádný účinek nemá. Pak se dle jeho slov mazlili a nakonec se pomilovali, s čímž souhlasila. Jedinou podmínkou bylo, že nebude ejakulovat do ní. „Večer si to užívala, sex jsme měli i ráno, to byla rychlovka,“ řekl. Pak se ale podle něj jejich vztah zkazil, dívku dokonce obvinil z toho, že mu sebrala peníze a věci včetně hraček jeho syna, jenž žije se svou matkou. Vše vyvrcholilo tím, že se v listopadu definitivně odstěhovala. Věděl, že je těhotná, a spočítal si, že to může být jeho, že si zřejmě nedal dostatečně pozor v ten osudný večer, zmiňovaný obžalobou. S potratem souhlasil. Upozornil, že poškozená znásilnění oznámila až s časovým odstupem.

Dívka k soudu také dorazila, ale předseda senátu Jan Kasal ji do ohrádky pro svědky nepostavil. Vysvětlil, že chce, aby vzhledem k citlivosti případu byla vyslechnuta tak, aby při výpovědi nemusela být přítomna v soudní síni. Navíc chce, aby tomuto jejímu výslechu byla přítomna soudní znalkyně, psycholožka, která bude vyslechnuta vzápětí.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Dívka podle informací Deníku v přípravném řízení řekla policistům, že s Janem S. kdysi sice měla poměr, ale teď se k němu nastěhovala jen jako kamarádka, což věděl, aby ušetřila na nájmu. Po požití gelu, který nechtěla, byla malátná, marně mu říkala, ať ji nechá.

Protože obhajoba navrhla důkaz, k němuž je třeba spolupráce policejního odboru kriminalistické techniky a expertiz, bylo líčení odročeno na neurčito.