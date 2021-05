Vše se odehrálo v březnu ve skateparku, kam přišel mladík v doprovodu své kamarádky, jež si předtím údajně se školákem vyměnila několik dílů na koloběžku. Namísto dohody o případném vrácení ale muž na dítě rovnou zaútočil.

„Křičel na nezletilého a zároveň se tázal na jeho koloběžku. Než postačil chlapec odpovědět, tak jej pachatel udeřil klackem opakovaně do horní části těla. Když upadnul, útočník dále pokračoval ve fyzickém napadání údery rukou sevřenou v pěst i kopy nohou. Následně pachatel koloběžku v hodnotě 3500 Kč z místa odnesl,“ uvedla Dana Ladmanová z klatovské policie s tím, že zbitý školák musel být se zraněním ošetřen ve zdravotnickém zařízení.

Policisté si ve věci vyžádali znalecký posudek z oboru zdravotnictví a nyní pachatele obvinili z loupeže.

Útočníkovi, který nedávno dostal podmínku za to, že spolu s kumpány na Klatovsku odcizil osobní auto a vloupal se do zahradní chatky, kterou vykradli, hrozí až deset let vězení.