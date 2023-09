Jandečka, který má v trestním rejstříku sedmnáct záznamů, se ze zatím posledního výkonu trestu, kde byl taktéž kvůli drogám, vrátil loni v březnu. Už za půl roku se dle obžaloby vrátil ke své tradiční živnosti. „V období nejméně od října 2022, nejdéle však do 2. března 2023, si pravděpodobně v Plzni nezjištěným způsobem obstarával drogu pervitin, kterou pak poté, co ji po určitou dobu u sebe za účelem následné distribuce přechovával, na různých místech v Klatovech opakovaně za účelem majetkového prospěchu prodal či bezúplatně z kamarádství předal,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně Marcela Šímová. Hlavním odběratelem byl Vlastimil Kaiser, jenž je nyní sám souzen, neboť drogy dále se ziskem prodával, aby si, jak tvrdil, vydělal na nájem a jídlo. Drogy měl Jandečka dodávat i dalším lidem. Kromě toho u něj policie našla ve Štěpánovicích, kde ho zastavila při jízdě z Plzně, bezmála 30 gramů této populární české drogy.

To bylo také jediné, co Jandečka u soudu přiznal. „Měl jsem to pro svoji potřebu. Nikomu jsem žádné drogy nedával ani neprodával,“ tvrdil.

Svědkům povolaným k soudu do řeči nebylo. Kaiser nepromluvil, ani když dostal pokutu, a ani ostatní nebyli moc výřeční. Jeden např. tvrdil, že sice dostal bílý prášek, ale že to určitě nebyl pervitin. Zbublalo mu to, tak to prý vyhodil.

Jedna ze svědkyň přiznala, že má z obžalovaného a jeho blízkých strach. „Je mi vyhrožováno,“ řekla soudu s tím, že více před obžalovaným mluvit nechce. Vše, co uvedla na policii, tedy že drogy dostávala, ale se slzami v očích potvrdila. I další svědkyně nakonec přiznala, že od obžalovaného několikrát drogy dostala, byť napřed tvrdila, že ji policie k výpovědi donutila.

„Všichni si to vymýšlí a nevím proč,“ reagoval naštvaný Jandečka.

A nepotěšil ho ani verdikt senátu, jenž rozhodl, že je vinen, a poslal ho na pět let do věznice s ostrahou. Psychicky to neunesl. „Při hodnocení výpovědí svědků mi začal tykat a poté se začal vyjadřovat vulgárně. Po tiché poradě senátu jsme ho proto vyloučili z hlavního líčení a byl vykázán. Po odůvodnění rozsudku byl opětovně přizván, aby se mohl vyjádřit k opravnému prostředku,“ uvedl předseda senátu Sperk. Jandečka, teď již bez vulgarit, se na místě odvolal, věc tak bude řešit Krajský soud v Plzni.