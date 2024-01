Další kšefty prováděl dle obžaloby Rajtmajer na vlastní triko. Pervitin či konopí měl dodat dalším čtyřem odběratelům. „Obžalovaný dále skrytým indoor způsobem pěstoval částečně i za účelem následné distribuce, a to za použití nákladné a poměrně sofistikované technologie, celkem 16 rostlin konopí,“ popsala státní zástupkyně Marcela Šímová.

Dealer prodával drogy dětem ze základní školy, hrozí mu 10 let vězení

Jančíkové byl trestním příkazem uložen trest 12 měsíců, podmíněně odložený na zkušební dobu dvou let, a propadnutí věci.

V případu Rajtmajera vypovídali v pondělí u klatovského soudu další dva svědci, na jejichž výpovědi obžalovaný s obhájcem trvali. Prvním byl Lukáš K., kterého k soudu přivedla eskorta, jelikož se právě nachází ve věznici. Ale příliš toho neřekl. Přišel totiž s tím, že odmítá vypovídat. Navíc uvedl, že i na policii vypovídal pod nátlakem. „Vše jsem odkýval jen proto, abych mohl co nejrychleji domů,“ řekl u soudu Lukáš K., který si byl vědom i toho, že šlo tedy o křivou výpověď a ani na upozornění soudce, že to může mít další následky, odmítal k případu cokoliv říct. Na policii vypověděl, že měl ve zhruba 150 případech koupit od páru marihuanu.

Druhým svědkem byl Filip K., který přiznal, že od obžalovaného kupoval marihuanu, většinou po dvou gramech, ale při zadržení policií u sebe měl šest gramů. „Šlo o desítky případů,“ uvedl svědek.

S dacií neúspěšně ujížděl policistům. Vězení nejspíše neunikne

Soudce Petr Sperk uznal Rajtmajera vinným z pokračujícího přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, částečně spáchaného spolupachatelstvím. „Obžalovaný je odsouzen k 18 měsícům domácího vězení, musí se zdržet po dobu výkonu trestu užívání návykových látek a na výzvu probačního a mediačního úředníka se podrobit testu na návykové látky. Dále se ukládá peněžitý trest ve výši 40 000 korun a trest propadnutí věci,“ řekl Sperk.

Obžalovanému hrozilo až pět let vězení, jelikož je již nyní v podmínce v obdobné trestné činnosti. Ale státní zástupkyně i soudce přihlédli k tomu, že se Rajtmajer částečně doznal, narodilo se jim s přítelkyní dítě, slíbil, že se chce polepšit a také trpí psychickými potížemi kvůli nimž mu byl přiznán invalidní důchod. Soudce však poukázal na to, že jde již o jeho poslední šanci, pokud bude dále páchat trestnou činnost, už pro něj nebude žádný jiný alternativní trest, ale šel by do vězení.

Rozsudek je pravomocný.