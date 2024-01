Vážná nehoda u Švihova. Oba řidiče museli hasiči vystříhat z aut

Jirovec se u soudu přiznal, že auto skutečně řídil. „Je to tam černé na bílém, je to pravda, stejně jako to, že jsem ujížděl před policií. Svého činu lituji,“ řekl. Popřel ale, že by si Dacii Logan půjčil bez vědomí její majitelky. „Klíče byly volně přístupné na věšáku. Počítal jsem s tím, že její dcera o tom ví,“ tvrdil soudu.

Líčení proto bylo odročeno na únor, kdy bude vyslechnuta majitelka vozu i její dcera. Jirovcovi hrozí za neoprávněné užívání cizí věci a za maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání až dvouletý nepodmíněný trest. Státní zástupce navrhl v obžalobě čtyři měsíce vězení a zákaz řízení na dva roky.

