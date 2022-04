Eichhorn se přes své mládí dostal už dvakrát do křížku se zákonem. Poprvé dostal v roce 2017 podmínku za ohrožení pod vlivem návykové látky, podruhé ho v roce 2019 potrestal pražský soud obecně prospěšnými pracemi za to, že spolu s kamarádem v metru před lidmi zvedali pravice ke známému nacistickému pozdravu a křičeli Sieg Heil. Když je jeden z přihlížejících napomenul, dostal od Eichhorna tzv. hlavičku.

Vloni 11. srpna Eichhorn přijel na návštěvu Plzně. Spolu se svou přítelkyní, kamarádem a jeho partnerkou se vydal do jednoho z místních podniků, na což se náležitě oblékl. „V restauračním zařízení ACW Saloon se za přítomnosti nejméně dvouciferného počtu hostů a členů personálu pohyboval oblečen do trička, na kterém byla v přední i zadní části vyobrazena nacistická říšská válečná vlajka,“ popsala v obžalobě státní zástupkyně. Když po dvou a půl hodinách parta vyšla ven, spatřil Eich-horn skupinku šesti Romů. „Křičel na nás „Cikáni do práce!“, „Cikáni do plynu!“, černé svině a podobně. My na něj také křičeli různé nadávky, já ho poslal do pi… On zvedl pravou ruku a křičel Sieg Heil,“ popsal Jaroslav P. Dodal, že se obžalovaného snažila umravnit žena, která ho provázela. Dala mu pohlavek a snažila se ho odtáhnout, on ale nechtěl. Když se parta Romů za Eichhornem a jeho skupinkou vydala, konflikt eskaloval. „U Plzeňského deníku řekl, že chcípneme, a namířil na nás pistoli,“ řekl Jaroslav P. „Schovávali jsme se za auta, protože jsme nevěděli, co to je za zbraň. Měli jsme skutečně strach,“ doplnil jeho kamarád Josef D. Krátce poté Eichhorna a spol. zadržela jimi přivolaná policie.

Mladík, který rozhodně nepůsobí dojmem rváče, soudu řekl, že z části uznává chybu. „Ale třeba to, že jsem měl srazit paty a hajlovat, to není vůbec pravda. S tím hnutím jsem skončil už před lety v Praze,“ prohlásil a více odmítl vypovídat. V přípravném řízení Eichhorn, který po zadržení nadýchal 1,5 promile alkoholu, policistům tvrdil, že začátek konfliktu si nepamatuje a plynovou pistoli vytáhl jen na obranu sebe a přátel. Tričkem podle svých slov nechtěl nikoho provokovat či pohoršovat, měl jej na sobě prý jen proto, že hraje počítačovou hru World of Tanks.

Líčení bude pokračovat výslechy svědků, obžalovanému hrozí až tři roky vězení.