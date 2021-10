Muž ve věku sedmatřicet let z obce u Klatov si domluvil schůzku se známou, které dlužil peníze a chtěl část vrátit. "V neděli v noci seděli spolu na lavičce v parku u křižovatky ulic Plzeňská a Maxima Gorkého. Po předchozím vzájemném hovoru fyzicky napadl poškozenou ženu z Domažlicka, kterou shodil na zem z lavičky a rukou sevřenou v pěst ji opakovaně udeřil do těla," popsala policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.