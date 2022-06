Muži při manipulaci spadla na záda kulatina, musel pro něj letět vrtulník

Nejde o první otravu zvířat na pastvině ve Vojeticích. Právě tam byly v červnu 2020 otráveny dvě lamy Guanako. „Nejprve náhle uhynula jedna lama, poté druhá. Příčinou smrti bylo selhání ledvin,“ řekl tehdy Deníku veterinář Jiří Zelený. „Policisté prováděli šetření na oploceném pozemku, kde odebrali i vzorky vody z napáječky pro zvířata. Ve zkoumaných vzorcích byla zjištěna přítomnost látky ethylenglykolu. Podle patologického vyšetření došlo s největší pravděpodobností k otravě zvířat právě uvedenou látkou,“ uvedla Dana Ladmanová z klatovské policie. Tuto látku obsahuje například fridex.

Policii se tehdy pachatele vypátrat nepodařilo a věc odložila. Chovatel, jemuž vznikla škoda 35 tisíc korun, z toho byl zklamaný. „Jen během půl roku se tu na několika kilometrech staly tři podobné případy. Kromě našich lam byl podle všeho otráven i daněk a jinde koně. Musí to být někdo místní, kdo zná poměry. Podezření máme,“ řekl Deníku tehdy chovatel. Smrt dalšího zvířete po dvou letech ho zasáhla. „Je to pro nás rána. Pozemek jsme zabezpečili a smrti lamy jsme stejně nezabránili. Nevím, co už dál dělat, jak tomu předejít. To by tam někdo musel pořád stát a hlídat. Víc se k tomu vyjadřovat nemohu, policie mě zavázala mlčením,“ řekl v pátek Deníku.

Vloni v lednu v areálu soukromé firmy v Sušici neznámý zabiják zastřelil chovnou samici klokana rudokrkého, majiteli tak způsobil škodu zhruba 30 tisíc korun. Ani v tomto případě nebyla policie úspěšná, střelce nevypátrala.

Řidiči se musí obrnit trpělivostí, začne čtyřměsíční oprava silnice