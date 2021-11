Ještě jí nebylo ani 18 let, když ji přepadl, srazil k zemi a oloupil Patrik Mižikár (23). Když brzy poté skončil za mřížemi, zdálo by se, že si Kateřina R. mohla oddychnout. Jenže opak byl pravdou. Mladík ji podle obžaloby, která nyní zazněla u plzeňského městského soudu, terorizoval i zpoza mříží. Vyhrožoval jí, že když nestáhne výpověď, ublíží jí i její rodině. Vyhrožoval dokonce znásilněním její matky.

Patrik Mižikár s eskortou u plzeňského soudu. | Foto: Deník/Milan Kilián

Mižikár má přes svůj nízký věk v rejstříku trestů už sedm záznamů. Poprvé byl trestán už jako mladistvý. Dopouštěl se zejména majetkové trestné činnosti, ale neváhal sáhnout i k násilí. Poté, co si odpykal tříletý nepodmíněný trest, spáchal s kamarádem loupež, za kterou dostal čtyři roky nepodmíněně. Ještě před nástupem trestu ale přepadl v Plzni Kateřinu R. Podle spisu jí dal ránu pěstí do obličeje, po níž upadla do bezvědomí. Poté jí odcizil tablet a peníze. I když se mu skutek přiznat nechtělo, u soudu nakonec uzavřel dohodu o vině a trestu, díky níž mu byl předchozí trest za loupež prodloužen jen o 15 měsíců. Aktuálně si tak na Borech odpykává trest o celkové délce 63 měsíců.