Český duchovní dostal v Německu tři roky za pašování Syřanů do země

Německý soud poslal na tři roky do vězení českého duchovního Jiřího B. (54), který v dodávce propašoval do Německa 17 Syřanů, včetně dvou teprve 15letých chlapců. Muž se hájil tím, že tak činil z křesťanské lásky, ale to soud odmítl. Podle něj byla důvodem hamižnost.

Ilustrační foto | Foto: ČTK/AP/Hendrik Schmidt