Eichhorn v roce 2019 dostal obecně prospěšné práce za to, že spolu s kamarádem v pražském metru před lidmi zvedali pravice ke známému nacistickému pozdravu a křičeli 'Sieg Heil'. Když je jeden z přihlížejících napomenul, dostal od Eichhorna tzv. hlavičku.

Z rozsudku si ale mladík nic nedělal a vloni 11. srpna přijel do Plzně, „stylově“ oblečen a s přítelkyní, kamarádem a jeho partnerkou se vydali do jednoho z místních podniků. „V restauračním zařízení ACW Saloon se za přítomnosti nejméně dvouciferného počtu hostů a členů personálu pohyboval oblečen do trička, na kterém byla v přední i zadní části vyobrazena nacistická říšská válečná vlajka,“ popsala v obžalobě státní zástupkyně. To ale nebylo vše. Když ovlivnění alkoholem vyšli ven, spatřil Eichhorn skupinku šesti Romů. „Křičel na nás 'cikáni do práce!', 'cikáni do plynu!', 'černé svině' a podobně. My na něj také křičeli různé nadávky, já ho poslal do pi… On zvedl pravou ruku a křičel 'Sieg Heil',“ popsal Jaroslav P. Když se parta Romů za Eichhornem a jeho skupinkou vydala, konflikt eskaloval. „U Plzeňského deníku řekl, že chcípneme, a namířil na nás pistoli,“ řekl Jaroslav P. „Schovávali jsme se za auta, protože jsme nevěděli, co to je za zbraň. Měli jsme skutečně strach,“ doplnil jeho kamarád Josef D. Krátce poté Eichhorna a spol. zadržela Romy přivolaná policie.

Kamarádi obžalovaného si při výsleších v podstatě nic nevybavovali, nevzpomínali si podle svých slov dokonce ani na to, že měl nacistické tričko. Sám Eichhorn se nejvíce rozmluvil až při závěrečné řeči, při níž stěží zadržoval slzy. „Udělal jsem chybu, je to tak. Ale ve zbrani byl jeden náboj a nechtěl jsem střílet. Jen jsem je chtěl zastrašit, bál jsem se o sebe a kamarády,“ tvrdil Eichhorn, který podle svých slov měl tričko s hákovým křížem na sobě jen proto, že zavítal v restauraci do historické klubovny mezi další nadšence.

Eichhornův advokát žádal zproštění obžaloby, naopak státní zástupce Dušan Merkun uvedl, že je jednoznačně prokázáno, že se obžalovaný trestné činnosti dopustil. Připomněl také, že tetování na těle obžalovaného (symbol divize SS, číslo 88 představující pozdrav Heil Hitler a další) a tričko jasně ukazují, která ideologie mu je blízká.

Soudkyně Miriam Kantorová se ztotožnila s názorem obžaloby a Eichhornovi uložila trest 21 měsíců, který byl podmíněně odložen na zkušební dobu 30 měsíců. Zároveň mu na tři roky zakázala pobyt na území Plzně a státu propadlo jeho nacistické tričko. Rozsudek není pravomocný.

