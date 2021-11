Výslechem dalšího svědka pokračovalo hlavní líčení s Jaroslavem Uhrem (42) z Volšov, který měl na koncertě v Sušici napadnout dvě ženy a s mužem se poprat tak, že mu zlomil nohu. Sám si prý vybavuje jen část svého řádění, k čemuž se doznal. Neudržel prý emoce.

Jaroslav Uher u klatovského soudu. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Napadení se podle obžaloby odehrála 4. září v blíže neurčené době na ostrově Santos v Sušici během koncertu skupiny Škwor. První napadenou byla Jitka F. „Pořád Jitku otravoval, chodil za ní, tak jsem mu řekla, ať ji nechá a on mi dal facku. Šla jsem si sednout, on přišel a dal mi ránu pěstí, nadával mi sprostě a vyhrožoval mi, že si mě najde a zmlátí mě víc. Byla to rána, že mi zaduněla hlava. Koukala jsem pak do stolu, nechtěla jsem ho provokovat, bála jsem se, že mi dá další. Později za mnou přišel Luděk, že se nemůže postavit na nohu, ale konflikt, jak se to stalo jsem neviděla. Ani napadení druhé ženy. Mám ale od té doby z Uhera strach,“ zaznělo ve výpovědi Jitky F.