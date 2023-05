V nemocnici a poté v pracovní neschopnosti skončila pracovnice jednoho z plzeňských městských obvodů, kterou podle obžaloby zbily Denisa Bimbová (23) a její matka Kvetoslava (47) jen proto, že jim coby sociálně potřebným odmítla proplatit čip pro psa.

Denisa Bimbová s matkou Kvetoslavou u plzeňského městského soudu | Video: Deník/Milan Kilián

„Marně jsme se jim s kolegyní snažily vysvětlit, že to nejde,“ řekla u plzeňského městského soudu Hana Š., jejíž napadení potvrdilo hned několik pracovníků radnice. Obě obžalované ale tvrdí, že vše bylo jinak. Že ony jsou obětí úřednic, jež jim nadávaly do špín, a pak je napadly.

Úřednice Hana Š. a Lenka M. u soudu vypověděly, že Denisa a Kvetoslava Bimbovy po nich požadovaly vydání čipu pro psa zdarma. Marně se jim snažily vysvětlit, že to nejde, že čip si musí zakoupit u veterináře a pak přijít na úřad uhradit poplatek za psa.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

„Když jsme jim řekly, že jim čip určitě neproplatíme, začala starší paní říkat, že na to nemají peníze, že jsou v hmotné nouzi. Vysvětlovaly jsme, že s tím nic neuděláme, ale nadávaly na stát, na systém,“ popsala Lenka M. Dodala, že její kolegyně poté řekla, že diskuze nikam nevede, otevřela dveře a vyzvala ženy k odchodu. Se zlou se ale potázala.

„Když kolegyně vyšla na chodbu, začala jí paní Bimbová mladší velmi sprostě nadávat. Když jí řekla, ať se uklidní, nebo na ni zavolá policii, napadla ji,“ popsala Lenka M.

„Tykala mi, nadávala. Najednou mě chytila za vlasy, tlačila mi hlavu k zemi, fyzicky jsem se jí nebyla schopna ubránit. Začala jsem volat o pomoc, ona mě pak hodila na zeď. Spadla jsem do židlí, které tam stály, upadly mi přitom brýle. To už vycházeli kolegové z kanceláří,“ popsala Hana Š. s tím, že pak jí ještě Bimbová starší uštědřila ránu do zad. To potvrdila i Lenka M. Další pracovníci radnice, kteří viděli konec incidentu, se ale shodli, že závěrečnou ránu dala úřednici mladší z žen.

Shodli se také v tom, že když se na chodbu začali sbíhat lidé, začala Bimbová starší náhle křičet, že byla napadena, a vyhrožovala policií. Ptala se také po kamerách.

„Byla jsem celá domlácená a kolegové mě odvezli na pohotovost. Měla jsem poraněnou krční páteř, musela jsem nosit límec, dále jsem měla zhmožděné rameno a koleno. Dva týdny jsem byla v pracovní neschopnosti, brala jsem léky na bolest a na spaní. Nemohla jsme nosit nic těžkého,“ uvedla Hana Š. s tím, že dodnes má v práci špatný pocit, necítí se tam bezpečně.

Matka s dcerou ale nabídly soudu jinou verzi. Tvrdily, že se ony chovaly slušně a jen se ptaly, naopak úřednici vylíčily v nejčernějších barvách. Řekly, že na ně začala být bezdůvodně agresivní, vysmívala se jim.

„Říkala vypadněte odsud, vy špíny, nemám čas se s vámi vybavovat. Slovo špíny ještě několikrát zopakovala,“ líčila starší z žen. „Jednala se mnou jako se špinavým asociálem,“ dodala její dcera. Řekla, že úřednice ji začala fackovat, pak napadla i její matku. „Myslela jsem, že ji zabije,“ brečela u soudu, k čemuž se pláčem přidala i její matka. Obě tvrdily, že se jen bránily, a popřely, že by úřednici, která je subtilní postavy, srazily na zem. Přiznaly, že pak opakovaně chodily na úřad a byly vykázány.

Hana Š. i Lenka M. u soudu jednoznačně odmítly, že by vůči Bimbovým použily jakékoli silnější slovo či je dokonce napadly.

Příště by již mohl zaznít rozsudek. Matce hrozí za násilí proti úřední osobě až čtyřletý nepodmíněný trest, dceři dokonce šestiletý.