„Mohu potvrdit, že byla podána obžaloba pro přečin výtržnictví,“ řekla Deníku klatovská okresní státní zástupkyně Jiřina Vítovcová. Podobných exhibicionistů v seniorském věku bylo v poslední době zaznamenáno v západních Čechách hned několik.

Senior se ukájel letos v lednu na nádraží v Pačejově, kde nemile překvapil jednu z cestujících. „Měl stažené kalhoty, masturboval a říkal mi „Holčičko, to máš za odměnu, že tady stojíš takhle brzy ráno sama. Počkej v létě, to budu chtít sex,“ popsala nepříjemný zážitek žena, která naskočila do vlaku a ujela. Muže sice později identifikovala, ale ten vinu popřel. Řekl, že tam vůbec nebyl a že není ani osobou na kamerovém záznamu. Hrozí mu až dva roky vězení.

Starších exhibicionistů je více. Například letos v dubnu byl zadržen v Tachově 71letý muž, který opilý onanoval u mateřské školky. V dubnu poslal plzeňský soud za mříže 57letho muže z Karlovarska, který opakovaně onanoval před ženami na různých místech západních Čech. Nebylo to v jeho případě poprvé, ale na rekordmana z jižního Plzeňska nemá. Ten na veřejnosti onanuje už čtyři desítky let, naposledy byl přistižen ve svých 67 letech.