Stanislav N., jehož jméno ani tvář nesmí redakce ze zákona zveřejnit, na syna zaútočil letos 15. března dopoledne v domku, kde žil s rodiči a právě i se synem Adamem, jehož po smrti manželky vychovával sám. Nožem dítěti zasadil desítky bodných ran. Chlapce se marně snažili zachránit babička s dědečkem, kteří vběhli do místnosti. Po činu se Stanislav N. několikrát bodl nožem do hlavy a vyskočil z okna, přičemž se velmi těžce zranil. V kritickém stavu byl letecky transportován do Fakultní nemocnice v Plzni. Později se ale jeho stav zlepšil, a tak byl obviněn z trestného činu vraždy a vzat do vazby. Jenže koncem června bylo jeho trestní stíhání zastaveno pro nepříčetnost.

Stanislav N. nikdy nevysvětlil, proč na syna tak brutálně zaútočil. „Kdyby byla ta možnost, chtěl bych trest smrti,“ řekl u Krajského soudu v Plzni. Právě ten v říjnu rozhodl o umístění Stanislava N. do zabezpečovací detence. Vycházel přitom z posudku znalkyně Evy Navrátilové. Ta uvedla, že Stanislavu N. byla již v roce 2016 diagnostikována porucha osobnosti. Po sebevražedném pokusu, spojeném s vážným poškozením mozku, trpí organickým psychosyndromem. „Je možné jej léčit, vyléčit ne. To je při dnešních znalostech medicíny v oblasti sci-fi,“ řekla znalkyně s tím, že muž je podle ní nebezpečný pro společnost. „Nedokáži si představit, že by žil někde v garsonce, to by byla časovaná bomba,“ řekla Navrátilová s tím, že by útok mohl kdykoli zopakovat.

Stanislav N. si podal stížnost, neboť se dle svých slov obává, že by mu v ústavu proti jeho vůli podávali léky, o které nestojí. A Vrchní soud Praha se jí již zabýval. „Soud o stížnosti posuzovaného rozhodl v neveřejném zasedání a rozhodnutí bylo rozesláno v pátek 2. prosince. Nelze proto nyní sdělit, jak soud rozhodl,“ uvedla mluvčí VS Praha Kateřina Kolářová. Z justiční databáze ale vyplývá, že Vrchní soud potvrdil rozhodnutí soudu I. stupně.

Ústavy zabezpečovací detence jsou v ČR tři – v Brně, Opavě a nově i v Praze na Pankráci. To, zda v nich mají chovanci setrvat i nadále, každoročně posuzuje soud.