Opilý muž, o 16 let starší než napadená, se ji snažil bodat nožem, zasáhl ji ale naštěstí jen jednou, ostatním ranám dokázala uskočit. Pak už ji zachránil náhodný svědek se psy, který slyšel ženin křik a pláč dítěte a přispěchal na pomoc. Tím ale její peklo neskončilo, později jí její bývalý druh vyhrožoval smrtí. Policie již oba případy uzavřela, doputovaly ke klatovskému soudu a již brzy by se podle informací Deníku mělo konat hlavní líčení. Muži hrozí až deset let vězení.

První z případů se stal vloni 31. prosince před polednem v Horažďovicích na břehu mlýnského náhonu řeky Otavy. Žena tam šla s dcerkou krmit kachny a doprovázel je i její bývalý partner, který přijel za svým potomkem na návštěvu. Na tu se řádně posilnil alkoholem a na břehu se s bývalou družkou dostal do hádky, která neskončila jen u ostrých slov. „Vytáhl ze svého batohu dýku a se slovy „já tě zabiju“ na ni zaútočil. Ona sice stačila uskočit, nicméně i přesto probodl oblečení a zasáhl její prso, naštěstí to nebylo vážné. Poté s dýkou provedl ještě nejméně dva další výpady směřující do oblasti jejího břicha a prsou,“ popsal zdroj obeznámený s případem s tím, že žena, která po celou dobu držela za ruku jejich brečící společnou dcerku, před ním ustupovala a dokázala v obou případech uskočit. Pak mu dokonce zbraň vytrhla a hodila ji do řeky, ani to ho ale nezastavilo. „Dal jí nejméně jednu ránu pěstí do obličeje, dalším dokázala uhnout,“ doplnil zdroj.

V tu chvíli měly maminka s holčičkou velké štěstí, že jsou stále lidé, kteří nejsou lhostejní. Na pomoc jim přispěchal muž, jenž byl na procházce se svými čtyřnohými mazlíčky. „Slyšel jsem řev té paní a pláč holčičky. Z dálky jsem viděl, jak ji ten muž mlátí do obličeje. Ona před ranami ustupovala. Vzal jsem psy a šel jí na pomoc,“ řekl při výslechu. Napadená žena využila jeho příchodu k přivolání policistů. Když to útočník slyšel, zmizel, ale zhruba za dvě hodiny byl zadržen. Nadýchal přes tři promile.

Ač už byl předtím čtyřikrát soudně trestán a věděl, že tohle je pořádný malér, nedal si pokoj a v dubnu expartnerce opakovaně vyhrožoval, a to v telefonátech i SMS. Dokonce jí napsal, že ji zabije, že ji rozseká na kusy. Vzhledem k tomu, co s ním prožila, měla obavu, že je schopen tyto výhrůžky uskutečnit.

Za pokus těžkého ublížení na zdraví, výtržnictví a nebezpečné vyhrožování může jít muž za mříže až na deset let.