Obviňoval ji např. z toho, že mu dává do domácnosti štěnice, sleduje ho pomocí kamer, že mu dává něco do jídla či pití. Vše vyvrcholilo loni před vánočními svátky, 21. prosince. „Obžalovaný o jedenáct let mladší partnerce nejprve nadával, pak ji přirazil na zeď, držel ji za krk a lehce ji škrtil, následně ji hodil na schody, kde se udeřila do hlavy a boku, pak ji odtáhl do spíše, kde s ní setrval přibližně hodinu a půl, přičemž jí řekl „opovaž se odsud odejít“. Ve spíži po ní házel různé věci z regálů, např. mouku, těstoviny a zavařeniny, kdy mířil hlavně na hlavu, následně ji na dobu nejméně půl hodiny zamkl do šatní skříně, ač věděl, že má klaustrofobii, chtěl ji potrápit,“ popsala v obžalobě státní zástupkyně Marcela Šímová s tím, že pak partnerce násilím vnutil pervitin, po němž se jí udělalo špatně. Pak ji během dne ještě několikrát zbil a způsobil jí různé pohmožděniny na obou horních i dolních končetinách, v bederní oblasti i na hrudníku. Rány se na rozdíl od duše brzy zahojily. „U poškozené v důsledku jeho jednání vznikla posttraumatická stresová porucha,“ informovala Šímová, podle níž se tak obžalovaný dopustil přečinu ublížení na zdraví, za což mu hrozilo až osm let vězení.

Vědci využili samičí feromony a teď mají jistotu: Na Šumavě je doma vzácný brouk

Podle znalce, který ženu zkoumal, se u ženy posttraumatická stresová porucha projevuje zvýšenou úzkostí, má strach setkat se s útočníkem, bojí se chodit ven, má poruchy spánku a má strach o sebe i své dítě.

Zatímco při výpovědích na policii D. Š. přiznal jen část z toho, z čeho je viněn, a popíral např. zavírání do skříně či házení zavařenin a dalších věcí, u soudu otočil a souhlasil se vším, co je v obžalobě. „Obžalovaný prohlásil vinu. Byl mu uložen dvouletý trest, podmíněně odložený na zkušební dobu 30 měsíců,“ řekl Deníku soudce Petr Sperk s tím, že verdikt je pravomocný.