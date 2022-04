Petr B. se z Ostravy do Klatov přistěhoval na podzim 2009 za přítelem Tomášem, s nímž se poznal přes internet a s nímž udržoval homosexuální vztah. Oba mladí muži měli psychické problémy. I přes nedostatek peněz brali léky a pili alkohol. Zpočátku idylický vztah začínal dostávat vážné trhliny. Odnesla to Tomášova babička, zavražděná v listopadu 2010. Vypátrat vraha nebylo pro policisty složité.

Mladík vinu házel na expartnera

Petr B. se při výsleších přiznal, že ženu ve vzteku ubodal, před Krajským soudem v Plzni ale otočil a za vraha označil svého bývalého partnera. „Beru zpět svou původní výpověď, že jsem poškozenou zabil. Není to pravda. Lhal jsem, abych ochránil mého přítele Tomáše. Vraždu jsem po domluvě s ním vzal na sebe. Chtěli jsme uzavřít registrované partnerství, ale teď už s ním nejsem,“ tvrdil senátu Petr B. „Jeho babička mě tam už nechtěla, tak jsem se s ní pohádal a zatřásl jsem s ní. Udělala několik kroků zpět, ale zakopla o prodlužovací kabel od počítače a padla na zem. Během pár vteřin už u ní byl Tomáš a bodal ji nožem do hrudníku. Když jsem zjistil, že nedýchá, chtěl jsem zavolat policii. On mi to ale zakázal a místo toho vymyslel, že koupíme louh a necháme tělo rozpustit,“ tvrdil.

Pili až do rána, pak začali jednat

Společně pak prý mrtvolu seniorky odnesli do koupelny a uložili ji do vany. Mrtvé zavřeli oči, zasypali ji hydroxidem a zalili vodou. „Umyl jsem nůž od krve, zabalil ho do tašky a vyhodil do kontejneru na papír. Pak jsme si koupili dvě lahve vodky a pili jsme až do rána. Druhý den jsem podle Tomášových instrukcí koupil několik balení hydroxidu sodného. Nasypal jsem ho do vany kolem tělaa pustil kohoutek s teplou vodou. Tomáš zatím vařil další vodu v hrncích na plotně. Pak ale přišel syn zavražděné. Divil se, proč jsou všude ty obaly od hydroxidu, a Tomáš mu řekl, že čistí odpad v koupelně, aby tam prý nechodil. Když pak odešel, všiml jsem si, že jsou do koupelny otevřené dveře. Pak jsme s Tomášem už jen čekali, než přijede policie, a domluvili jsme se, že to vezmu na sebe,“ tvrdil Petr B.

Krajský soud v Plzni ale jeho verzi neuvěřil a poslal ho za vraždu na 15 let za mříže. Petr B. se odvolal k Vrchnímu soudu, ale neuspěl, stejně dopadlo i jeho dovolání k Nejvyššímu soudu. Ten konstatoval, že mužova vina je jednoznačně prokázána. Ženin vnuk se v době procesu léčil na psychiatrii a okolnosti činu nijak neosvětlil. Sám vyvázl bez trestu, což se nelíbilo některým obyvatelům města.