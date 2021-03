On to však popírá, stejně vypovídala i jeho přítelkyně. Druhá strana tvrdí ale opak.

Dle obžaloby měl Šafář v dubnu přijet do Dlouhé Vsi a fyzicky napadnout přítele své bývalé manželky Jana R., a to tak, že mu měl dát několikrát pěstí do hlavy, na zemi měl na něj šlapat a kopat do něj, až mu poranil koleno. Mezi zraněními byl uveden i zlomený nos. Růženu B., která se ho snažila usměrnit, měl udeřit pěstí do obličeje. To Šafář už při prvním líčení popřel a uvedl, že napaden byl on. „Jeli jsme s přítelkyní do Dlouhé Vsi předat dceru. Její přítel na mě vyběhl, že ji nebudu urážet, a začal mávat rukou, tak jsem mu ji odhodil. Pak mi dal ránu, ale netrefil se, tak jsme se začali prát, váleli jsme se, spadli jsme i na zem. Přítelkyně nás pak od sebe odtáhly,“ řekl Šafář u soudu s tím, že si myslel, že tím vše končí. Ale pak k němu měla přiběhnout Růžena B., která ho chytla za šátek pod krkem. „Chtěla mě vyprovokovat. Ona pak naběhla na moji přítelkyni, rvala ji za vlasy a nadávala jí. Přišel zase Jan R. a opět jsme se prali. Snažil jsem se mu vyprostit, abych pomohl přítelkyni. Když jsem se k ní dostal, tak jsem vzal Růženu B. vší silou a odhodil asi metr,“ popsal Šafář.

Podobně incident popsala i jeho přítelkyně, která s ním jela předat dceru. „Bylo to hrozné, když mě paní tahala za vlasy. Vůbec jsem nechápala, co se děje, proč to dělá. Nebyla jsem schopná se bránit. Říkala jsem si, že mě snad skalpuje, cítila jsem hroznou bezmoc,“ vypověděla Lucie K. s tím, že nepozorovala na Janovi R. žádné zranění ani že by kulhal.

Jan R. však tvrdí, že ho noha bolela, nemohl na ni došlápnout a z nosu mu tekla silně krev. Ošetřit se nechal ale až následující den. „Vše začalo tím, že když přijeli, vyšel jsem ven a chtěl panu Šafářovi domluvit, aby neurážel moji přítelkyni. Než jsem to dořekl, tak jsem dostal dvě rány na spánek a do nosu. Spadl jsem, kopal do mě, bránil jsem se, šlapal mi na nohu, pohmoždil mi koleno. Postrkovali jsme se, padaly rány, pak nás rozstrkávali. Byl jsem otřesen. Vím, že tam do toho přišla Šafářova přítelkyně a sestra mojí přítelkyně,“ sdělil poškozený.

„Slyšela jsem křik, tak jsem vyšla ven. Pral se tam Šafář se sestry přítelem, který ležel na zemi a kryl se, aby do něj nekopal. Já jsem jen chtěla Martinovi domluvit, aby toho už nechal, držela jsem ho za ramena. Ohnala se po mně jeho přítelkyně a já po ní, ale neuvědomuji si, že bych jí vytrhla vlasy, možná se zatrhly za nehty. Pak mi dal pan Šafář pěstí a já jsem spadla. Měla jsem rozražený ret, tekla mi krev, a naražený loket. Odešla jsem dovnitř se umýt, pak jsem se vrátila za sestrou,“ popsala Růžena B.

To, že za útokem stojí Martin Šafář, vypověděla i jeho bývalá manželka Jana B. „Přítel mu chtěl jen domluvit, ale Šafář ho surově napadl. Ten se skácel k zemi a útok pokračoval. Já jsem zkoprněla a křičela, aby toho nechal. Víc jsem ničeho nebyla schopná. Pak přišla sestra a jeden známý, který je roztrhával od sebe. Přítel pak kulhal a bolela ho hlava, tak jsem mu řekla, aby s tím jel k doktoru,“ řekla Jana B. s tím, že jindy si vyzvednout dceru chodila sama, šlo tak o první takový konflikt.

Soud bude pokračovat v dubnu dalšími výslechy.