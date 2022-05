Vnuk napadl stařenku vloni 30. srpna v domě s pečovatelskou službou na Sokolovsku poté, co mu řekla, že mu půjčit nemůže, protože má poslední tisícovku na obědy. Podle obžaloby ženu nejprve dusil hadrem. „Poté ji povalil na zem, kdy ji dvakrát silou střední intenzity dupl do obličeje, do kterého ji i dvakrát kopl. Jednou ji kopl pod levé prso,“ popsal státní zástupce Roman Šustáček. Stařenka utrpěla řadu zranění včetně zlomenin dolní čelisti, jařmového oblouku, očnice a dalších zlomenin. Více než dva týdny strávila v nemocnicích v Sokolově a v Plzni, čtyři týdny mohla přijímat jen kašovitou stravu. Nebýt rychlé lékařské pomoci, mohla být podle žalobce ohrožena na životě.

Zachránilo ji, že si dokázala telefonem přivolat na pomoc svého syna, otce Michaela H. „Říkala, že byla přepadená, zbitá a okradená. Jel jsem tam. Matka seděla na zemi, z nosu jí tekla krev. Říkala, že jí to udělal náš Míša. Nechtěl jsem tomu věřit, syn se o ni předtím staral, chodil jí pomáhat. Nedokážu to pochopit,“ řekl Josef H. Dodal, že z nemocnice byla seniorka převezena do LDN. Domů se už nevrátila, zemřela na selhání srdce.

Michael H., jehož jméno nelze uvést a nelze ukázat ani jeho tvář, neboť musí být chráněna identita poškozené, jeho blízké příbuzné, soudu řekl, že před činem byl na diskotéce, kde vypil asi osm panáků a šest či sedm piv. A k tomu si dal lajnu pervitinu, kterou měli kamarádi na stole. K rodičům jít nemohl, protože neměl klíče a nechtěl je budit, tak šel k babičce. Nejprve si povídali. Když mu odmítla dát peníze, napadl ji. „Strčil jsem do ní a ona spadla pod peřiňák, o který se uhodila,“ řekl Michael H., který poté přes opakované dotazy připustil jen jedno šlápnutí, byť pár desítek minut předtím přiznal vše, co bylo v obžalobě, tedy dvě šlápnutí plus kopání do hlavy i těla.

Klíčový pro právní kvalifikaci a s ní spojenou výši trestu byl výslech znalkyně z oboru zdravotnictví. Státní zástupce proto oproti obžalobě navrhl mnohem vyšší trest, konkrétně 16 let nepodmíněně. „Důvodem byl zejména způsob spáchání trestného činu a také to, že se v minulosti dopustil trestné činnosti,“ vysvětlil Šustáček. Obžalovaný nakonec dostal o rok méně. „Soud uznal obžalovaného vinným ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu. Byl mu uložen trest odnětí svobody v trvání 15 let se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou. Obžalovanému byla rovněž uložena povinnost zaplatit poškozené VZP náhradu škody ve výši 89 135 Kč,“ uvedla mluvčí krajského soudu Jana Durná.

Verdikt není pravomocný. Michael H. podal na místě odvolání proti rozsudku. Státní zástupce si ponechal lhůtu pro podání odvolání.