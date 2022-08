Máme se bát konzumovat pečivo? Určitě ne. Strašit nás může jen nevhodný jídelníček, který rozhodně není daný přítomností či nepřítomností pečiva. Díky nepřebernému množství druhů můžeme pečivo zařadit do jídelníčku tak, aby odpovídal nejen potřebám každého z nás, ale také aktuálním výživovým doporučením.

Kdy a kolik pečiva máme jíst?

Pečivo Patří mezi sacharidové potraviny, které by v našem jídelníčku měly tvořit přibližně polovinu z celkového příjmu energie. Výborně poslouží tam, kde není možnost nebo čas, případně schopnost uvařit si teplé jídlo – těstoviny, brambory nebo rýži, které rovněž patří mezi sacharidové potraviny. Pečivo se proto nejvíc uplatní v případě studených velkých jídel a zejména svačin.

Jak je to s konzumací lepku?

Lepek je bílkovina obilného zrna. Mezi jeho zdroje patří nejvíce pšenice, ale také žito, ječmen, oves a výrobky z těchto obilovin. Bezlepková dieta je dnes základním léčebným prostředkem při některých onemocněních, jako jsou například celiakie nebo alergie na lepek. Pokud nás ale zdravotní stav nenutí lepek z jídelníčku vylučovat, není nutné se jeho zdrojů. v jídelníčku zbavovat. Může z toho v důsledku být více škody než užitku.

Proč?

Samotná absence lepku, často interpretováno jako absence pečiva, nám sama o sobě k dobrému zdraví či redukci tělesné hmotnosti nepomůže. Vždy záleží na kompletním složení jídelníčku, ale také na denním režimu. Neuvážené vyloučení určitých potravin může způsobit v důsledku horší vyváženost jídelníčku, než kdyby tyto potraviny byly s rozvahou do jídelníčku zařazovány. Pokud musíme, nebo se rozhodneme některou potravinu z jídelníčku vyloučit, měli bychom vědět, zda a jak lze případné důležité látky v ní nahradit jiným způsobem.

Pečivo v našem jídelníčku:

Jaké problémy může vyloučení lepku z jídelníčku přinést?

Sacharidové potraviny, včetně pečiva obsahujícího lepek, patří mezi základní zdroje energie v našem jídelníčku. Lidé, kteří si tyto potraviny v průběhu dne odpírají, se tak o zdroj energie připravují. Její nedostatek pak dohánějí ke konci dne. Pak už jim ale často nestačí, doplnit sacharidový zdroj energie formou obloženého pečiva či těstovinovým salátem, ale nutí je to sáhnout po daleko rychlejším zdroji energie, například ke sladkostem či limonádám. A to pak jídelníček ve výsledku vypadá mnohem hůře, než tomu bylo před dietními experimenty. Samotná absence lepku v jídelníčku neublíží, ale vyloučení jeho zdrojů znamená více přemýšlet nad složením stravy v souvislosti s individuálními potřebami.

Bývá jídelníček bez pečiva chudší?

Nejíst pečivo a případně další potraviny znamená zejména pro lidi, kteří si sami moc nevaří, poměrně velké úskalí v dodržení pestrosti jídelníčku. Obvykle, když vyřadí z jídelníčku pečivo, vyřadí i další potraviny, proto že nevědí, jak jinak je použít. Takže těmto lidem se jídelníček ochudí třeba o šunku, sýry, či tuky. Takové jídelníčky jsou pak hodně nevyvážené, kombinace potravin se často opakují, někdy chybí i potřebná energie.

I samotné pečivo nám dodává nějakou důležitou složku výživy?

Pečivo a další zdroje lepku jsou pro nás důležitým zdrojem vlákniny. Řeč je o některých druzích pečiva, a to nejen celozrnných. Třeba kornbageta obsahuje úžasných skoro 8 g vlákniny na jeden kus. Doporučený obsah vlákniny ve stravě se nám obecně příliš nedaří plnit. A pokud se některých zdrojů vlákniny dobrovolně v jídelníčku zřekneme, musíme více přemýšlet o dalším doplnění do jídelníčku jinou alternativou. To se však mnohdy neděje.