Pětina lidí bez stomatologa

Při příležitosti Světového dne ústního zdraví, který proběhl minulý měsíc, se v Čechách o zubech mluvilo ještě víc než jindy. Společnost Herbadent zadala nezávislé výzkumné agentuře Perfect Crowd provedení průzkumu nazvaného „Češi a zubaři / zubaři a Češi“. Zúčastnilo se ho 1006 respondentů od 18 do 65 let z řad veřejnosti, z odborné komunity pak 378 zubařů a 246 dentálních hygienistek. I toto šetření potvrdilo názor, že je dostupnost zubařů v České republice komplikovaná: 92 procent z nich již má plnou kapacitu, 55 procent už neregistruje žádné nové pacienty.

Češi marně shánějí zubaře. Na ošetření jezdí lidé i přes sto kilometrů daleko

Nejhorší je podle průzkumu situace v obcích do 20 tisíc obyvatel, kde nemůže nové pacienty přijímat 72 procent stomatologů. A tak ačkoli 80 procent lidí svého zubaře má, přibližně polovina těch, kdo nemají zubaře vůbec, jej nemohou sehnat, jelikož stomatolog v okolí další pacienty nebere.

Není důvod mít zubaře po ruce

„Lidé si za socialismu zvykli mít zubního lékaře i v malých obcích, což třeba v jiných zemích není obvyklé. Před revolucí v roce 1989 to u nás bylo tak, že se na maloměsto někdo poslal, většinou za trest,“ komentuje výsledky průzkumu docent Šmucler. Podle něj se v nejednom případě stává, že starostové říkají: Já tady chci mít zubaře. Samozřejmě bude strašný a já k němu nikdy nepůjdu, protože kdo by šel k nám, nebude kvalitní, ale já chci stomatologa pro své voliče. „V takových případech starostu upozorním, že stomatologů, a kvalitních, je dostatek v okresním městě, které obvykle není zase tak vzdálené,“ říká prezident stomatologické komory.

Vědomí, že zubař není úplně blízko, by asi bylo nepříjemné, když by k němu měl člověk cestovat denně. Jenže průměrný počet návštěv zubaře v České republice je 1,2 za rok. Takže lidé většinou tuto cestu absolvují jen jednou ročně. I to může být samozřejmě problém, třeba pro některé nepříliš majetné seniory. „Jenže chudí důchodci k zubaři nechodí, protože nemají zuby, takže stomatologické prohlídky pro ně nejsou ničím zásadním. Když jsem některému starostovi opravdu chtěl pomoci, ukázalo se, že těch lidí, kteří mají problém dostat se k zubaři, je v obci třeba deset,“ upřesňuje docent Šmucler.

Řešením je sociální taxi

Je jasné, že i o deset voličů se starostové chtějí postarat. Mnozí to zvládají třeba tak, že vyčlení dotaci z městského rozpočtu, zaplatí dodávku a tou jednou za rok odvezou dotyčné lidi ke stomatologovi. Výjimkou nejsou obce, které zavedly sociální taxi, jímž mohou chudí lidé do okresního města dojet za 30 nebo 50 korun. Na dotaz, kteří starostové jednají takto osvíceně, nám Roman Šmucler odpověděl: „Starostové reklamu nechtějí, a pokud ano, dělají si ji sami. S těmi dvaceti procenty starostů, kteří jsou nabroušení, že k nim stomatolog nechce jít bydlet, nemá smysl se hádat. Pokud přijdou, radíme jim. Jen tento týden budu ve dvou městech.“

Lidé si stěžují na poplatky za registrace u lékařů. Ti si ale nic účtovat nemají

V každém okrese nyní pracuje 50 až 100 stomatologů. Problém však představuje skutečnost, že jich v Česku každý rok jde 200 do důchodu. Což znamená ukončení péče pro zhruba 300 tisíc lidí. To je opravdu hodně. Problém je podle stomatologické komory v tom, že zdravotní pojišťovny pacienty stomatologů, kteří ukončili praxi, většinou nepředávají do péče jiných ordinací. A tak lidé sami hledají a volají, kam se dá. Nejsnazší cestou, jak zbytečně neprovolat spoustu času, je podívat se nejprve na internetové stránky jednotlivých ordinací. Ty, které berou nové pacienty, to mají na stránkách uvedeno.

Ohrozí uprchlíci naše zuby?

Mezi lidmi se v poslední době šíří zprávy, že zubní lékaři neberou Čechy, protože mají plné ordinace akutních pacientů z řad ukrajinských uprchlíků. Proto nás zajímalo, zda se dostupnost stomatologické péče nyní nezhorší. „Zhruba tisíc aprobovaných, tedy u nás legálně pracujících stomatologů, má jako rodný jazyk některý z východoslovanských. K tomu přicházejí další a zařazují se do aprobačního řízení. Máme nejvíce stomatologů v Evropské unii na počet obyvatel,“ tvrdí docent Šmucler a dodává: „Problém je ale v tom, že pojišťovny nemají peníze na jejich nasmlouvání. Takže se neustále zvyšuje počet zubních lékařů, pracujících za přímé platby od pacientů.“

Zubař se zatím živí jako řidič. Ukrajinští uprchlíci ale chtějí začít podnikat

A to je druhý problém – lidé leckdy hledají nejen blízkého, ale také finančně nenáročného zubaře, který je ošetří nejlépe zcela za úhradu ze zdravotního pojištění, pro ně tedy zadarmo.

Ve stomatologii je ovšem ze zákona stanovena spoluúčast, která je v průměru padesát procent. Některé výkony se platí víc, jiné méně. „Jedině ty nejzákladnější práce, jež se ale dnes už dají udělat mnohem modernějším a lepším způsobem, jsou úplně zadarmo. Odstranit doplatky na základní ošetření by stálo kolem 14 miliard. Ty nejsou. Tedy občas jsou, ale prioritou pro platby ze zdravotního pojištění vždycky byly nemocnice a třeba bezplatné jídlo v nich,“ vysvětluje docent Šmucler.

Začneme si šetřit na zuby

Stomatolog vždy musí svému pacientovi vysvětlit, jaká a jak drahá ošetření jsou k dispozici, načež si pacient vybere podle svých možností i požadavků. Součástí nabídky musí být i ošetření „na pojišťovnu“. To však obvykle nepředstavuje vhodné řešení. Třeba když chce stomatolog zachránit zub a lidově řečeno z něj „vyndá nerv“ čili udělá endodoncii, jedná se o práci za tisícovky korun. Jenže od zdravotní pojišťovny dostane úhradu v řádu stokorun. „Ošetření na pojišťovnu potom vypadá tak, že vlastní zub nezachraňujeme, prostě ho vytrhneme a nahradí se umělým. Pacientovi se dostalo ošetření, ale opravdu základního. Spousta pacientů si samozřejmě raději připlatí a zachrání svůj zub,“ říká stomatolog.

Při současném růstu cen budou lidé peníze, neutracené v době covidové pandemie, šetřit. Zřejmě ubyde těch, kteří si mohou dovolit zubní implantát nebo nový můstek. Ale na plombu či na korunku ještě peníze najdou. Navíc existuje cesta, jak za zachraňování zubů neutratit u stomatologa celé jmění. „Čtvrtina populace má až 65 procent zubních kazů nebo ztrát zubů. Zkažené zuby mají převážně chudí lidé, leckdy sociální případy a často si za to můžou sami. Když si zuby pořádně čistíte, kaz mít nemůžete. Každý se vymlouvá na genetiku, ale tak to není. Stačí si zuby začít dobře čistit a problém je vyřešený,“ dodává Roman Šmucler.

Autor: Marie Drozenová

Do zubů investujte spíš čas než peníze



Pár minut správné péče o zuby denně může ušetřit i statisíce korun za řešení zbytečně vzniklých následků. Zanedbaná péče vyjde pacienta na 10–100 tisíc korun. Za poslední rok se podle dotázaných zubařů pohybovala nejvyšší částka za řešení problémů vzniklých zanedbanou péčí kolem 70 tisíc korun. A v extrémních případech se cena může vyšplhat až k jednomu milionu.



Pokud chce pacient pro zdraví svých zubů a dutiny ústní dělat aspoň minimum, měl by si dát zvlášť pozor na správnou techniku čištění, pravidelně používat mezizubní kartáček a chodit dvakrát ročně na preventivní prohlídky.



Návštěva dentální hygieny není zdaleka takovou samozřejmostí jako návštěva zubaře. 76 procent respondentů průzkumu na dentální hygienu nechodí vůbec nebo méně často než jednou za rok.



Pandemie koronaviru způsobila zanedbání preventivních prohlídek a tím dále prohloubila obavy a nervozitu z návštěvy zubaře. Zatímco v roce 2020 tyto emoce téměř pokaždé zažívalo jen 17 procent respondentů, v roce 2021 šlo už o 33 procent.



Více na cesiazuby.cz.