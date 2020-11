„Po deseti minutách jsi jak v sauně. Nenapiješ se, nevymočíš se, nevysmrkáš se, nepodrbeš se… Čert vem můj ksicht, ale lituji kolegyně,“ uvedl na svém facebookovém profilu.

Příspěvek, v němž se pokusil svým přátelům a známým vysvětlit, že čínská chřipka není žádná legrace, vyvolal velký ohlas. Všem, kteří protestují, že musí mít roušku na obličeji pár minut v obchodě nebo pár hodin v práci a tvrdí, že se jedná o obyčejnou „chřipečku", že ta nemoc neexistuje nebo se dá vyležet doma s čajem a paralenem, napsal: „Ano, může se to ze začátku zdát jako obyčejná chřipka. Než budeš totálně vyšťavenej, saturaci budeš mít kolem 80 % a přivezou tě k nám. Budeme ti dávat kyslík, když to nezabere, dostaneš velkou masku na obličej a budeme do tebe prát kyslík třeba i 80 %. Zase nic?“

Pak je nezbytné sáhnout po high flow ventilaci, kdy kyslík proudí přes ventilátor do nosu. Pokud tento krok nepomůže, nasadí zdravotníci „rouru“ do krku. „Pak tě na 12 hodin budeme točit na břicho. Po této době se mohou tvořit dekubity na obličeji, po těle, na genitálu,“ uvedl Tláskal, který do nemocnice v České Lípě nastoupil jako ošetřovatel v roce 2006. Později si dodělal maturitu na „zdrávce“ v Děčíně, na ARO pracuje druhý rok.

Marná snaha o záchranu

„Baví mě to tady a naplňuje,“ říká, přestože někdy narazí na pacienta, který o pomoc ani nestojí. Často prý jde o mladé lidi. „Víte, že práce na záchraně jeho života je marná, protože když se dostane z nemocnice, tak bude pokračovat dále v tom, proč se k nám dostal, mám na mysli požívání drog nebo tvrdého alkoholu,“ zmínil.

Pochvaluje si, že na oddělení ARO je pro jeho odborný rozvoj skvělé, že zde nejsou pacienti jen z jednoho odvětví, ale personál pečuje o rozmanité případy. „Jednou se staráte o pacienta chirurgického, pak interního a pak třeba neurologického. Stále je se co učit, ale mám okolo sebe báječné lidi, kteří mně moc pomohli se začleněním a pomáhají mi stále,“ tvrdí.

Neměl prý ani ponětí, že jeho apel nebagatelizovat problém covidu vyvolá tolik reakcí. „Čekal jsem pár „vtipných“ komentů od kámošů. Mrzí mě, že v některých příspěvcích jsou lidé na sebe zlí. Co člověk, to názor, tak proč hned urážky, nadávky, výhrůžky,“ komentoval.

Existují i horší nemoci

A nechápe, proč pod jeho řádky hledají politiku, statistiky a jiné záhady. „Šlo mi o to, aby si moji kamarádi uvědomili, že ta nemoc tady je,“ podotkl. Připouští, že jsou daleko horší nemoci, na které se umírá: „A tohle je nemoc, která když postihne člověka například s astmatem či chronickou obstrukční plicní nemocí, tak mu může velice uškodit.“

Podle něj se dost lidí směje, jaké mají skafandry, že je to nesmysl a podobně. „My jimi sice chráníme sebe, ale hlavně tím chráníme ostatní pacienty, abychom vir nešířili dál, protože člověk, který leží v nemocnici, má oslabenou imunitu a tohle by mu zase mohlo hodně zkomplikovat zdravotní stav,“ vysvětlil. Jak dodal, hlavní je, že o pacienty je postaráno. „Musím poděkovat holkám z jednotek intenzivní péče, jak nám moc pomáhají a jak jsme s nimi utvořili super tým,“ pochválil Jakub Tláskal.