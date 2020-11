Nemoc se u nich v rodině dědí, Eliška je už třetí generací, které se nevyhnula. „Familiární hypercholesterolemii má moje babička a maminka, a proto jsem šla na testy i já. A bohužel se u mě diagnóza také potvrdila,“ říká.

Na testech byla rovnou u specialisty, ke kterému chodí její maminka a nyní se u něj léčí i Eliška. „I když jsem tušila, co za nemoc to je, podrobněji mi to vysvětlil až pan doktor. Popsal mi, jak bude probíhat léčba a jaké zásady životního stylu bych měla dodržovat,“ popisuje Eliška.

Při prvních testech měla hodnotu cholesterolu 7,70 mmol/l, postupně se jí zvýšila až na 8,14 mmol/l. Následně se jí díky každodennímu cvičení a úpravě jídelníčku podařilo dostat na 7,51 mmol/l. Za normální hladinu cholesterolu v krvi je však považována hodnota do 5 mmol/l. Přibližně před měsícem začala Eliška užívat i léky.

Počty



V Česku familiární hypercholesterolemií (FH) trpí asi 40 000 lidí.



FH v 50 % případů dědí děti pacientů.



Odhaduje se, že se v Česku denně narodí v průměru více než jedno dítě s touto nemocí.



Vysoká hladina cholesterolu obecně trápí až 80 % dospělé populace v Česku.



Tento tichý zabiják má u nás ročně na svědomí kolem 50 000 životů.

„Snažím se zdravě jíst a sportovat a zároveň užívám léky na snížení hladiny cholesterolu. Není mi příjemné, že už v tak mladém věku musím brát prášky, ale vím, že kdybych léčbu a zdravý životní styl nedodržovala, měla bych hodnoty cholesterolu mnohem vyšší a zadělávala bych si na zdravotní problémy do budoucna. Teď žádné omezení, kromě toho, že musím každý večer spolknout tabletku, nevnímám,“ vysvětluje.

U Eliščiny babičky lékaři zjistili vyšší hladinu cholesterolu při pravidelné preventivní prohlídce u praktického lékaře kolem 45. roku života, následně jí potvrdili diagnózu familiární hypercholesterolemie.

Eliščině mamince nemoc lékaři diagnostikovali kolem třicítky. Obě pravidelně užívají léky a dodržují zdravý životní styl, žádné komplikace související s nemocí se u nich naštěstí neprojevují.

Eliška je v maturitním ročníku na gymnáziu s uměleckou profilací a její ročníková práce, na které nyní intenzivně pracuje, nese název Život s cholesterolem. „Téma jsem si vybrala kvůli své nemoci a proto, abych se o ní dozvěděla se nejvíce. Chtěla bych zjistit, jestli je užívání léků při familiární hypercholesterolemii nezbytné a jestli by nestačila jen správná strava a pohyb, popřípadě která pohybová aktivita by měla největší pozitivní vliv na snížení hladiny celkového cholesterolu,“ popisuje Eliška.

Jí samotné dodržování zdravého životního stylu problém nedělá, je na to zvyklá, protože maminka ji k tomu vedla od malička.

Názor lékaře

Prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. (předseda České společnosti pro aterosklerózu (ČSAT))

Vysoký cholesterol se může týkat úplně každého, jak mladého, tak staršího člověka. Brzké odhalení FH je pro její následnou léčbu klíčové. Největší relativní riziko srdečně-cévních komplikací u lidí s FH je možné pozorovat mezi 25. a 39. rokem. Riziko srdečního infarktu je u pětadvacetiletého neléčeného pacienta s FH až stokrát vyšší než u zdravého.

Neléčená FH vede k ischemické chorobě srdeční u 40 % osob mladších 50 let. Samotná léčba FH není nijak drastická, ale vyžaduje změnu životního stylu. Pacienti musejí dodržovat dietu v podobě zdravé stravy s nízkým obsahem živočišných tuků a řada z nich musí již od dětství užívat preventivně i léky. Ty jsou však velmi bezpečné a pacienti je dobře snášejí.

Informace o nemoci

Familiární hypercholesterolemie (FH) je vrozená nemoc.

Tělo člověka si při ní už od malička neví rady s cholesterolem a ten se nebezpečně ukládá v cévách.

Mnozí pacienti o své diagnóze vůbec nevědí.

Pokud se však člověk s FH neléčí, může i v mladém věku dostat infarkt nebo mozkovou mrtvici.

Vysoký cholesterol je totiž příčinou aterosklerózy (ukládání tuků a dalších látek ve stěnách cév). To způsobuje právě infarkt a mrtvici či další problémy.

U osob s FH často dochází k infarktu již před 40. rokem života.

Tipy pro zdraví



Zatímco lidé s FH mají velmi vysoké hladiny cholesterolu v krvi v důsledku genetické vlohy, miliony dospělých Čechů si svým životním stylem zvýší cholesterol sami. Může za to zejména nezdravá strava, život bez pohybu, kouření a alkohol, nadváha a taky nadměrný stres. Vysoká hladina cholesterolu vede k ateroskleróze, při níž se tuk „lepí“ na stěny tepen a ty se postupně uzavírají – hrozí srdeční infarkt či mozková mrtvice. Podle odborníků je naprostým základem znát své hodnoty cholesterolu, a proto apelují na to, aby Češi chodili na pravidelné bezplatné preventivní prohlídky k praktickému lékaři.