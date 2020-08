Souchotiny, úbytě anebo také bílý mor. Pod všemi těmito názvy se skrývá tuberkulóza, ještě před pár lety choroba, která u nás zabíjela tisícovky lidí. Minulý rok jí podle čerstvě zveřejněných údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky onemocnělo 464 sob, což je o dvacítku více než v roce 2018. Šestnáct lidí na nemoc zemřelo, z toho nejvíce z nich v Praze.

Tuberkulóza - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

„Výskyt tuberkulózy je mnohem častější u mužů než u žen. Muži tvoří více než sedmdesát procent případů,“ konstatovali zdravotničtí statistici. Nejčastěji jsou mezi pacienty evidováni lidé mezi 45 a 64 roky. Podle podílu v dané věkové skupině jsou nejrizikovější muži starší šedesáti let. Nevyhýbá se ovšem ani malým dětem. Loni byly nahlášeny tři případy dětí do čtyř let věku.