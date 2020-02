Mělo to být video, které naláká ke studiu zdra-votnické školy desítky dnešních deváťáků. Jenomže se trochu zvrtlo. Místo kladných ohlasů za ně šéf resortu zdravotnictví Adam Vojtěch sklízí hlavně kritiku. Bouřlivá debata se strhla především na sociálních sítích.

Stávající zdravotníky totiž popudila věta, podle které je jejich práce hlavně posláním. Únava by je od plnění povinností neměla vůbec odradit. „Jsou to hrdinové, kteří pomáhají ve dne i v noci. Kteří neřeší, zda se jim to hodí nebo zda jsou unaveni. Pomáhají, protože chtějí pomáhat. Je to výzva, je to poslání,“ zaznívá přímo v krátkém spotu.