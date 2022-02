Rozhodně není sám. Nových nadšenců v posledních letech přibývá. „Otužilců amatérů je více. Co se týče otužilců sportovců, kteří plavou závodně v ledové vodě, tam je nárůst minimální,“ popisuje předseda České otužilecké unie Vladimír Komárek.

Zázrak jménem otužování: Aby se dostavil výsledek, musí se dodržovat pravidla

Jeho slova potvrzuje i zakládající člen skupiny Otužilci Kladno Filip Jícha. Se studenou vodou začínal před sedmi lety. „Zpočátku jsme chodili plavat ve dvou. Nyní základna čítá 409 členů. I z toho je vidět zájem,“ prozrazuje Jícha.

Ledové selfíčko?

Pro řadu amatérů je otužování jen chvilkovou záležitostí, nikoliv životním cílem. Ponor do ledové vody podstupují ani ne tak kvůli svému zdraví, ale kvůli pochlubení se přátelům na sociálních sítích. „Neříkám, že to tak mají všichni. Většina z nich se ale vyfotí a tím pro ně otužování skončilo,“ všímá si šéf otužilců.

Někteří ovšem nevědomky riskují život. Pobyt v ledové vodě je pro lidský organismus velmi náročný. Kolaps hrozí u amatérů, ale nevyhýbá se ani letitým otužilcům. „Před třiceti lety se mi stalo, že zhruba dva metry ode mne zemřel člověk. Měl zástavu srdce,“ vzpomíná Komárek.

Právě srdce je namáháno nejvíce. Zužují se cévy, stoupá krevní tlak, tělo se snaží udržet tělesnou teplotu pro životně důležité orgány. Pokud dojde k takovému šoku náhle, hrozí fatální selhání. „Vlivem prudkého ochlazení může dojít ke srdečnímu selhání,“ varuje lékař rakovnické nemocnice Ivo Trešl. Právě z tohoto důvodu by měli být lidé obezřetní hlavně lidé s problémy se srdcem či nesportovci. „Lidé pravidelně sportující by mít s pobytem v ledové vodě neměli,“ uklidňuje lékař.

Kouzlo jménem otužování: s tělem i myslí umí zázraky, jaké byste nečekali

Kvůli možným zdravotním komplikacím zkušení otužilci od nových členů požadují, aby vše nejprve zkonzultovali se svým praktickým lékařem. Ten nejenže vyhodnotí zdravotní stav, ale může rovněž raději doporučit absolvování zátěžového testu či natočení EKG. Stejně tak by začínající otužilci měli být hlavně disciplinovaní a zátěž si přidávat postupně. I když se to může zdát někomu divné, úplně nejlepší je začít s otužováním v létě. Poté, zhruba dvakrát týdně, až do zimy pravidelně docházet plavat. „Tělo se lépe adaptuje na klesající teplotu vody,“ nabádá otužilec Komárek.

Poté je důležité již „jen“ vydržet. Pravidelné otužování má totiž pro tělo blahodárné účinky, a to zejména pro kardiovaskulární systém. Funguje na podobném principu jako saunování. Střídání teplot udržuje cévy v kondici. Pravidelně otužijící se člověk nejenže lépe snáší chlad, ale také i letní vedra – právě funkčnosti cév.

Jak na to. Čtyři rady pro správné otužování



Stejně jako jiné dovednosti i otužování je potřeba trénovat. Ideální je začít v létě. Poté chodit minimálně dvakrát týdně chodit plavat do rybníka. Tělo si postupně zvyká na pokles teploty.



Vždy s dohledem

Při pobytu v ledové vodě dochází ke stahování cév. Méně prokrvované jsou pak periferní části těla. Je nutné naučit se z vody odejít včas. Jinak hrozí ztráta racionálního uvažování. „Byl jsem osobně svědkem několika dramatických situacích, kdy člověk ztratil úsudek a bylo to opravdu na hraně,“ popisuje Filip Jícha. Jedno z otužileckých pravidel tak říká, že je vhodné ledovou vodu opustit ve chvíli, kdy se člověk cítí nejlépe. Chlad má totiž několikaminutové zpoždění. Pak začne vnitřní třes.



Zdravotní stav

Sportující lidé by neměli mít s několikaminutovým pobytem v ledové vodě problém. Lidé nesportující či s jinými zdravotními problémy by se měli vždy poradit se svým lékařem.



Neskákat, ale vstupovat

Do ledové vody je vždy potřeba vstupovat pozvolna. Nikdy nevbíhat a ani neskákat. Kvůli teplotnímu šoku hrozí zástava srdce.



Žádná rozcvička

Před vstupem do ledové vody není potřeba žádná zahřívací rozcvička. Člověk by měl být ve své komfortní teplotě, poté se vysvléci a vejít do vody.