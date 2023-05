Umělé nehty mohou stát za velkými zdravotními komplikacemi. Živoucím důkazem toho je šestatřicetiletá Lisa Deweyová, která kvůli nim téměř nemohla používat ruce. Z jejího příběhu je nyní pozdvižení zejména ve Velké Británii, kde o něm v posledních dnech informovala většina tamních velkých lifestylových webů.

Lisa Deweyová. Sympatická mladá dáma pracující jako uklízečka, která chtěla vypadat upraveně. Proto pečovala i o své ruce, když si nechala dělat umělé gelové nehty. Jenže vše se nakonec proměnilo v noční můru. Jak uvedl například britský web Daily Mirror, nehty se jí před nedávnem zanítily a začaly odlupovat od nehtového lůžka. Pohled to byl opravdu nehezký.

Jak paní Lisu Daily Mirror citoval, původně si myslela, že jde o bakteriální infekci. Začala brát léky a používat speciální mast. A to pomohlo. Jenže když si opět nechala udělat tentokrát akrylové nehty, komplikace se vrátily.

Co mohou způsobit umělé nehty. Záběry na ruce Lisy Deweyové přinesl na svém YouTube kanále web The Independent:

Jak se totiž ukazuje, za vším zřejmě bude stát alergie na nehtovou kosmetiku, kterou trpí méně než jeden člověk ze třiceti. U většiny samozřejmě zůstane nerozpoznána, jelikož takovou kosmetiku nepoužívá.

Tak či tak, Lisa zažila kvůli nehtům hotové peklo. „Nemohla jsem si vlastně ani umýt vlasy, ani pořádně tělo, jak to bolelo. Potíží bylo i zapnout si pás v autě či držet v ruce pero,“ posteskla si.

Web Daily Mail ještě připomenul i její obavy, že o prsty přijde. To vše poté, co ji část jednoho prstu dokonce zfialověla. „Bála jsem se, že by prst mohl nedostatečně okysličován a vyživován,“ uvedla.

Kromě toho šlo samozřejmě také o estetický problém, kdy se Lisa za svoje ruce styděla a schovávala je před okolím.

Případ neunikl ani pozornosti Britské asociaci dermatologů. Ta podle Daily Mail varovala, že za komplikacemi kvůli umělým nehtům mohou stát špatně vyškolené manikérky a využívání domácích sad gelových laků. Ty totiž obsahují látky nazývané jako metakryláty, které tvrdnou s pomocí UV záření ze speciálních lamp.

Pokud se však dostatečně nevytvrdí, mohou se tyto chemikálie dostat do kůže a stát za vznikem alergie. To kromě dočasné ztráty nehtů může mít i za následek to, že v budoucnu se nebudou moci podrobit operacím šedého základu, náhrad kloubů či některým zubním zákrokům, při kterých se podobné látky používají.

„Studie z roku 2018 odhaduje, že 2,4 % lidí má alergii na alespoň jeden typ chemikálií používaných v akrylové a gelové manikúře,“ doplnil web NY Post, který jakožto významné americké médium o případu taktéž informovalo.

Gelové, akrylátové a nalepovací nehty

Gelové nehty se vytvářejí tím, že se na nehty nanesou vrstvy speciálního gelu, které se pak vytvrzují UV lampou a vytvarují dle přání zákaznice. Akrylové nehty se zase vytvoří díky prášku, který se namáčí do speciální tekutiny a schne na vzduchu během modeláže. Výhodou tohoto materiálu je, že pro jeho vytvrzení není potřeba UV lampa, nehty jsou velmi pevné a hodí se i pro ženy, které pracují více manuálně než například dámy v kancelářích. Další, a nejlevnější možností, jsou nalepovací nehty, které se prodávají v různých délkách a i tvarech a na nehet se jednoduše nalepí.