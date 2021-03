Měli jste covid? Pak vám stačí jedna dávka vakcíny, tvrdí studie

Lidem, kteří prodělali covid-19, by pro ochranu před další nákazou stačila jedna dávka vakcíny namísto dvou. Vyplývá to ze studie, na níž pracovali vědci z Icahn at Mount Sinai, což je lékařská škola v New Yorku. Podle této malé studie se u lidí s prodělaným covidem po první dávce vakcín Pfizer nebo Moderna vyvinulo až 45krát více protilátek než u těch, kteří si nemocí neprošli.

Zahájení očkování vakcínou Moderna v pondělí 1. března 2021 v Praze. | Foto: Deník / Michal Bílek