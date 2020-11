Nakazilo se již šestnáct tisíc zdravotníků. Česko vyjednává s WHO o pomoci

Česko vyjednává se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) o pomoci s bojem proti koronaviru. WHO je připravena poskytnout zdravotnické týmy, které by mohly nastoupit do českých nemocnic. Radiožurnálu to potvrdilo ministerstvo zdravotnictví i české zastoupení WHO. Ministerstvo zdravotnictví požádalo zatím o dva lékaře a 15 zdravotních sester. Podle vyjádření prezidenta České lékařské komory Milana Kubka v Radiožurnálu je nyní v Česku nakažených 16 tisíc zdravotníků, před týdnem jich bylo 13 tisíc.

Oddělení pro pacienty s covidem-19 | Foto: ČTK / ČTK

Podle Kubka za poslední týden přibylo mezi lékaři přes 500 nakažených a celkem jich je přes 2700. O 2000 stoupl počet nakažených zdravotních sester. "Co je nejsmutnější, zemřel pátý lékař. Za uplynulý týden zemřeli dva kolegové," řekl Radiožurnálu Kubek. O tisíc méně než před týdnem. Růst počtu nakažených v ČR nadále zpomaluje Přečíst článek › Kapacity českých nemocnic nejvíc ohrožuje právě nedostatek personálu, uvedl minulý týden národní koordinátor intenzivní péče Vladimír Černý. Vyčerpání kapacity nemocnic Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška ale hrozí to, že ve druhé polovině listopadu bude téměř vyčerpána kapacita nemocnic i poté, co se jich maximální počet změní na lůžka pro pacienty s covidem. Černý k tomu dodal, že kapacita jako celek se zdá dostačující, ale některé kraje jsou na hranici existujících kapacit. Vláda schválila testování na koronavirus v domovech seniorů. Včetně zaměstnanců Přečíst článek › Podle posledních dat ministerstva zdravotnictví k neděli bylo v nemocnicích hospitalizováno 7486 lidí s covidem, z toho 1163 potřebovalo intenzívní péči. Celková kapacita akutních lůžek v nemocnicích je asi 47 tisíc.

