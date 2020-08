Osmiletá Zuzanka z Tachovska se narodila s mozkovou obrnou.

Foto: Patron dětí | Foto: Deník / Redakce

Ta, jak Deníku sdělila Denisa Prošková z projektu Patron dětí, jí nepoškodila mozek, ale pohybový aparát. "O to je to pro ni asi horší. Své omezení a jinakost si o to více uvědomuje," uvedla Prošková. Nyní má dívka šanci na to, že bude chodit. Rehabilitace jsou ovšem nákladné a rodina potřebnou částku nemá. Pomoci mohou i čtenáři právě prostřednictvím projektu Patron dětí.